Esta mañana, las autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), junto con la inspección, el equipo de Escuelas Disfrutables y el Ministerio del Interior, se reunieron con las maestras de la escuela 123, en donde la semana pasada tuvo lugar un episodio múltiple de violencia.

Si bien este martes todas las escuelas del país retomaron las clases luego de que la filial montevideana de la Asociación de Maestras del Uruguay (Ademu) decidiera levantar la medida de paro, no fue el caso de la escuela en cuestión.

Gabriela Salsamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria, explicó en rueda de prensa que en la reunión estaban presentes “todas las institucionalidades” para “acompañar” y delinear con las maestras “las estrategias de aquí en adelante, sobre todo para garantizar lo que el colectivo pide, que son las condiciones de seguridad para ellas y también para los niños y niñas que asisten a esa escuela en particular”.

Salsamendi explicó que desde el Ministerio del Interior aseguraron que desplegaron en el territorio distintos dispositivos de patrullaje, a través de Comunidad Segura y con Policías Comunitarios para la Resolución de Problemas, además de que las directoras de la escuela ya tienen “un teléfono de contacto directo”.

En la reunión con las maestras, dijo que están “muy preocupadas” por los días que los niños y niñas han perdido clase, pero también por lograr tener las “condiciones de seguridad” para que las clases se retomen. Por otra parte, en la tarde dijo que tendrán otra reunión con las maestras de la escuela 55, que es la que funciona a contraturno en el mismo edificio, para intercambiar sobre los mismos puntos.

“Estamos viendo la posibilidad de que mañana se reactiven las clases en este centro educativo; esa es nuestra intención, hacia ahí es que estamos trabajando, pero tenemos que tener al colectivo reforzado en el sentido de que se sientan preparados para volver a poner el cuerpo en esta situación que hace a cómo recibir a los niños y las niñas”, aseguró Salsamendi. Consultada sobre si los niños y niñas de las familias involucradas en el conflicto asistirían mañana, dijo que es uno de los temas que están “resolviendo”.