Días pasados se difundió el “Manifiesto por una formación docente de alta calidad y nivel universitario en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, de autoría del Grupo Propuestas. El manifiesto sostiene que la institucionalidad actual de la ANEP ya posee la jerarquía jurídica y las condiciones necesarias para ejercer plenamente funciones universitarias y que la creación de una nueva institución implicará fragmentar el sistema educativo, debilitar la formación docente y generar incertidumbre académica y laboral.

Estas afirmaciones dan cuenta del posicionamiento desde el cual se construye dicho manifiesto: la vinculación directa entre otorgar autonomía institucional a la Formación en Educación por fuera de la ANEP y la fragmentación del sistema educativo; la consideración de la jerarquización universitaria de la formación docente como una amenaza a los derechos adquiridos por los actuales docentes del Consejo de Formación en Educación (CFE) y la idea de un debilitamiento prolongado de la formación en educación ante la creación de una nueva institucionalidad. Tales aseveraciones instalan, al menos, la lógica de la sospecha y la deslegitimación institucional, incluso antes de la discusión legislativa y de la eventual aprobación de la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación (Uned), por lo que, a nuestro juicio, merecen ser examinadas con detenimiento.

Llama la atención que los autores del manifiesto —algunos de ellos identificados como exjerarcas de la educación pública y de la formación en educación en el período anterior— expresen tan firmemente que no existe impedimento constitucional, legal ni académico que limite el ejercicio de las funciones universitarias en la formación en educación dentro de la ANEP.

Al respecto, debemos decir que la función de la ANEP es y ha sido la formación de educadores en un nivel terciario, no universitario, independientemente de todo el camino recorrido desde 2006 y de los esfuerzos históricos de diferentes actores por transitar hacia una institucionalidad de nivel universitario, asunto bien conocido por quienes nos hemos desempeñado durante mucho tiempo como profesores y en cargos de gestión en las instituciones de formación en educación.

Resulta pertinente recordar en este punto la argumentación del exministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, quien en una entrevista a Desayunos Informales en 2022 reconocía que “la ANEP no puede dar títulos universitarios porque no está entre sus cometidos”. De esa forma, justificaba el procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel universitario a los títulos docentes expedidos por la ANEP, introducido por el artículo 198 de la ley de urgente consideración (LUC).

La creación y justificación de ese mecanismo de acreditación constituyó, en los hechos, el reconocimiento de un límite jurídico e institucional previamente existente: la ANEP no está habilitada para expedir títulos universitarios. Fue este el argumento central para incluir el artículo antes mencionado en la LUC, que permitiría a los docentes, entre otras cosas, realizar posgrados. Sin embargo, a partir del citado manifiesto, parece que esto no era así. Sus autores y firmantes sostienen ahora que tal limitación no existe. Suena paradójico, ya que los anteriores jerarcas de la educación sostuvieron la necesidad de mantener el artículo 198 de la LUC sin considerar ninguno de los argumentos que al respecto señalaron su inconstitucionalidad, teniendo en cuenta, además, que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tampoco está habilitado para otorgar títulos universitarios.

Por otra parte, los autores del manifiesto proponen resolver la formación docente universitaria mediante la ampliación de las competencias de la ANEP, pero omiten una cuestión central: la universidad no se define únicamente por la expedición de títulos, sino por un conjunto de condiciones institucionales, académicas y de gobierno que hacen posible la enseñanza, la investigación y producción de conocimiento y la extensión en un marco de autonomía académica e independiente de los avatares de la política partidaria, como planteaba José Pedro Varela. Reducir la discusión a una ampliación administrativa de competencias equivale a minimizar el alcance de la transformación que está en debate. Una Uned es “un espacio institucional específico, integral y simultáneo que abarque la formación académica de todos los educadores del país, a través de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión que se entrelazan, se interdisciplinan en el ámbito de la formación de grado y posgrado”.

Asimismo, se expresa en el manifiesto que la propuesta de creación de una Uned es un “grave error”, porque debilitará la formación en educación y la someterá a un período de transición prolongado. Todo cambio institucional, necesariamente, pasa por un período de transición. Esa transición implica una transformación que se va dando en forma gradual y que considera a todos los implicados en el proceso. La creación de una Uned no aislará, ni mediatizará, ni fragilizará la formación en educación, y tampoco despojará a sus docentes y a sus estudiantes de la legitimidad histórica con que cuentan para asumir la formación de profesionales de la educación. El manifiesto cae en una simplificación al suponer que esta nueva institucionalidad postergará transformaciones urgentes y decisiones sustantivas de políticas públicas, entre otras que se enumeran. Sin embargo, parece olvidar el carácter personalista, o de unos pocos, en la actuación y decisiones del CFE en el período anterior, lo que postergó y suspendió transformaciones ya aprobadas en relación a la estructura académica y docente, por ejemplo, y desconoció la voz de los realmente implicados en la formación de los educadores, instalando una pseudoparticipación, sin tiempos para la discusión y muchas veces sobre cuestiones ya decididas previamente. En una institución universitaria, esta lógica piramidal no tiene cabida.

En el manifiesto mencionado, se expresa que la creación de una Uned implicará, inevitablemente, la fragmentación del sistema educativo o el debilitamiento de una política única de formación docente. Se trata de una equivalencia que merece ser problematizada. Sostenemos que la autonomía universitaria no implica aislamiento ni ruptura del sistema educativo. Por el contrario, puede constituir una oportunidad para construir una institucionalidad académica capaz de fortalecer la enseñanza, la producción de conocimiento y la extensión en la formación de grado y posgrado de quienes tienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones.

Cabe recordar, además, que la preocupación por la articulación entre la formación docente y el conjunto del sistema educativo no constituye una novedad en la tradición pedagógica nacional. Ya a comienzos del siglo XX, la pedagoga uruguaya Enriqueta Compte y Riqué planteaba la necesidad de una formación docente de nivel universitario estrechamente vinculada al sistema educativo en su conjunto. La existencia de una institucionalidad universitaria específica para la formación de los docentes y educadores no era concebida por ella como una forma de fragmentación, sino como una condición para fortalecer la coherencia, la calidad y la proyección del sistema público de educación en todos sus niveles. Recuperar este antecedente permite situar el debate actual en una tradición pedagógica nacional que concebía la formación docente universitaria como parte de un proyecto educativo integral, y no como una amenaza a su unidad. Este nuevo ente autónomo deberá continuar coordinando y en estricto relacionamiento con la ANEP y sus direcciones generales o subsistemas.

Entender el Sistema Nacional de Educación Pública implica comprender las tareas institucionales que corresponden a los diferentes niveles educativos, pero también definir los rasgos identitarios de los profesionales de la educación que permitan un buen relacionamiento entre la nueva institucionalidad y el sistema para el que forma, a efectos de favorecer transformaciones adecuadas y pertinentes.

La creación de la Uned constituye una oportunidad para construir una institucionalidad académica donde la enseñanza, la investigación y la extensión se incorporen desde la formación de grado a la arquitectura institucional, para fortalecer la formación universitaria pública de los profesionales de la educación, en estrecha articulación con la ANEP y con todo el sistema educativo del país.

En el manifiesto referido también se plantea que el proyecto de ley de Uned genera incertidumbre respecto de las carreras docentes, los concursos de efectividad, el reconocimiento de méritos acumulados o la situación de quienes han acreditado un título de licenciado en pedagogía en el marco institucional vigente. Se trata de cuestiones legítimas que forman parte de cualquier proceso de transición institucional y que deberán ser definidas en la normativa y reglamentación del nuevo ente autónomo. Sin embargo, caracterizar estas discusiones como una amenaza para los derechos docentes o como una forma de apropiación corporativa del gobierno institucional desconoce la tradición democrática del cogobierno en la educación superior uruguaya y el papel que los colectivos docentes han tenido en la construcción de las políticas educativas y de los saberes disciplinares, pedagógicos y de enseñanza a través de la historia del sistema educativo público. El ánimo evidenciado en estas afirmaciones parece ser más corporativo que nunca antes.

Se señalan en el manifiesto diversos déficits estructurales de la formación docente: matrícula envejecida, bajas tasas de egreso, escasa presencia de docentes investigadores o dificultades en los mecanismos de promoción académica, entre otros. Evidentemente, son problemas reales que requieren ser abordados en la nueva institucionalidad, ya que tampoco pudieron ser superados por las autoridades del período anterior. Por el contrario, entre 2020 y 2025 se dejaron de lado modificaciones estatutarias ya aprobadas en relación a la estructura de cargos y grados; se desarticuló la estructura académica existente en el CFE; se diseñaron y aprobaron planes de estudios para las diferentes carreras con base en competencias definidas como habilidades; se crearon unidades horarias de desempeño docente que ignoraron la formación específica en el campo de conocimiento de los profesores, por mencionar solo algunas de las decisiones adoptadas que no contribuyeron a fortalecer las condiciones institucionales vigentes y menos aún a una formación universitaria.

El proyecto de Uned no constituye una iniciativa circunstancial ni improvisada. Se trata de una propuesta discutida durante más de dos décadas en los órganos técnicos y de intercambio docente de formación en educación, particularmente en las Asambleas Técnico Docentes (ATD), y respaldada por diversos actores: académicos, docentes, estudiantes y políticos. Se trata de una construcción colectiva que no debe ser descalificada.

Situar este debate en su contexto político actual también resulta imprescindible. El pasado 5 de enero ingresó al Parlamento el proyecto de ley para la creación de una Uned. En este marco, la discusión sobre el estatuto universitario de la formación en educación forma parte de una disputa más amplia acerca del modelo institucional que debería asumir la formación de educadores en el país. Precisamente por la importancia estratégica de este tema para el futuro de la educación pública, el debate requiere argumentos rigurosos, discusiones transparentes y un clima de deliberación democrática que permita analizar el proyecto de ley en juego, que concibe a la formación en educación en un ámbito universitario, independiente de la ANEP.

La creación de una Uned, por lo tanto, no constituye un “grave error”, como se expresa en el manifiesto. Por el contrario, y lo reiteramos: constituye una oportunidad para construir una institucionalidad académica donde la enseñanza, la investigación y la extensión se incorporen desde la formación de grado a la arquitectura institucional, para fortalecer la formación universitaria pública de los profesionales de la educación, en estrecha articulación con la ANEP y con todo el sistema educativo del país.

Se trata de asumir, entonces, con responsabilidad histórica, la necesidad de dar un paso que el país viene postergando desde hace décadas. Diferir esta definición o reducirla a soluciones administrativas parciales implica sostener la situación actual: los docentes y educadores no se formarán en un ámbito universitario, más allá de decretos o resoluciones sobre reconocimiento de títulos. Nuestro país enfrenta una decisión política de fondo: reconocer a la formación en educación el estatuto universitario que le corresponde. En este marco, la creación de la Universidad de Educación no es una alternativa más entre otras posibles. Es el camino imprescindible para la formación en educación. Asumir este desafío implica pensar más allá de las coyunturas y de los intereses sectoriales, para situarlo en el plano de las definiciones estratégicas que hacen al futuro de la educación pública y de la democracia uruguaya.

Creemos en la educación pública como derecho y bien común de la ciudadanía, pilar identitario de nuestro país. En consecuencia, no resulta justo académicamente que solo se acceda a una formación docente universitaria, de grado y posgrado, en el ámbito privado. El proyecto de ley de Uned viene también a saldar esta deuda: formación docente universitaria para todos y todas.

Convocamos a que parlamentarios, docentes, estudiantes de formación en educación y la ciudadanía toda se interioricen, analicen, discutan respetuosamente los fundamentos que sustentan la necesidad de la creación de una Uned pública, autónoma y cogobernada, y se movilicen para apoyar su concreción.