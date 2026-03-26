Este jueves, organizaciones y vecinos de La Teja convocaron a una concentración en el edificio principal del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para seguir insistiendo en la necesidad de contar con un liceo de bachillerato en el barrio. Según han argumentado desde que comenzó a plantearse el reclamo de forma organizada, la creciente población estudiantil en ciclo básico –no solo en La Teja, sino en barrios cercanos– genera la necesidad de que la zona tenga al menos un centro de educación media superior, con el objetivo de favorecer la continuidad educativa de los estudiantes.

Minutos antes de recibir a una delegación de manifestantes, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, fue consultado por la prensa sobre el tema y respondió que es un hecho que en el actual período de gobierno habrá un nuevo liceo en La Teja. Según explicó el jerarca, hasta ahora la ANEP tenía presupuesto destinado para su construcción, pero no se contaba con un terreno donde realizar la obra, pero recientemente se logró la cesión de un predio de Ancap, que tiene su refinería en el barrio.

De todas formas, Caggiani señaló que, en la misma línea con lo que meses atrás les comunicaron a los integrantes de la comisión de organizaciones en favor de la construcción del centro educativo de bachillerato, en el plan de obras de la ANEP está definida la construcción de un nuevo liceo en la zona, que será de ciclo básico.

Según detalló Caggiani, ello permitirá liberar alguno de los locales de los actuales liceos de ciclo básico para que sea ocupado por alguna propuesta de bachillerato. “Estamos haciendo todo para que cuanto antes se pueda comenzar con el proyecto, con las obras, y que los gurises tengan un nuevo espacio educativo”, dijo el jerarca.

Además, se refirió al paro que este jueves está realizando la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo, y consideró que, si bien es una decisión “legal y legítima”, no encuentra motivos para tomar una medida de ese tipo. En ese sentido, dijo que, además de la construcción de nuevos liceos, el otro motivo del paro es la aprobación de un nuevo protocolo de actuación ante situaciones de violencia. Según planteó, el nuevo protocolo ya está acordado con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y solo resta la aprobación del Codicen para que comience a aplicarse.

Precisamente, la demora en su aprobación fue uno de los puntos que motivó a ADES Montevideo a convocar al paro, luego de que en las últimas semanas se registraran distintas agresiones a docentes. La última de ellas fue en el liceo 24 de Paso de la Arena, que este jueves fue ocupado por los profesores.