La filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) definió realizar un paro con movilización este jueves. La movilización consistirá en sumarse a la convocatoria que la comisión de vecinos y organizaciones de La Teja realizan a las 13.00 en el edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el objetivo de ser recibidos por el presidente del organismo, Pablo Caggiani.

Además, la medida de paro coincide con la ocupación del liceo 24 de Paso de la Arena, en el que el viernes un estudiante agredió físicamente a un docente. Precisamente, ambas situaciones son parte de la plataforma de reivindicaciones de ADES Montevideo. Según explicó a la diaria Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, se resolvió realizar un paro de 24 horas para acompañar ambas medidas, en el entendido de que también hablan de la situación más general del departamento.

Por un lado, desde hace tiempo el sindicato viene planteando la necesidad de construir más grupos de bachillerato en La Teja y también en otras zonas de la capital, que no cuentan con centros donde completar la educación media superior. Por ejemplo, Méndez también nombró los casos de Colón y la zona de Manga y Maroñas. Según dijo, la demanda tiene que ver con una realidad “muy buena”, que es que cada vez más adolescentes llegan a ese tramo de la educación obligatoria.

Como contracara, señaló que es necesario dar “condiciones adecuadas” para que puedan estudiar y desarrollar su trayectoria. En ese sentido, apuntó que, debido a que hay menos liceos de bachillerato con relación a los de ciclo básico, en los primeros existen muchos grupos superpoblados, lo que no genera las mejores condiciones para el aprendizaje. Además, dijo que los adolescentes que viven en las zonas que quedan más alejadas de un centro de educación media superior muchas veces tienen que tomarse dos o tres ómnibus para llegar, lo que produce que los boletos gratuitos se les terminen antes de tiempo.

Preocupación por situaciones de violencia y su abordaje

El inicio del año lectivo 2026 estuvo marcado por varias agresiones a profesores por parte de estudiantes. En el caso de Secundaria, además de la que se dio semanas atrás en Paysandú, el viernes se registró otra en el liceo 24 de Paso de la Arena, lo que motivó un paro del núcleo sindical ese mismo día, que se extendió hasta el lunes.

Según relató Méndez, la agresión se dio después de una situación cotidiana de aula, en la que el docente agredido estaba en su escritorio corrigiendo una tarea a un estudiante, cuando otro se acercó y manifestó su enojo cuando el profesor le manifestó que debía esperar a que terminara la corrección con su compañero. En ese momento, el estudiante fue dirigido a la adscripción, pero, después de tomar a golpes las papeleras del centro educativo, volvió al aula –de noveno grado– y en ese momento agredió a su docente.

Si bien se activó el protocolo de actuación ante estos casos, que para Secundaria data de 2017, y el docente fue atendido por la emergencia médica, el estudiante se escapó del liceo. Méndez contó que el lunes, en el marco del paro de profesores, se realizaron dos salas docentes en las que participaron tanto quienes están sindicalizados como quienes no lo están, donde se definió que este martes se retomaran las clases de forma escalonada, con actividades de reflexión diseñadas por el equipo de trabajadores del liceo.

También se realizó una reunión con los padres y madres de los alumnos del grupo en el que se dio la agresión. Con relación al adolescente que golpeó a su profesor, se lo suspendió preventivamente por diez días y se convocó a su familia a una reunión que se concretará en las oficinas de inspección de la Dirección General de Educación Secundaria, ubicada en Ciudad Vieja.

Desde ADES Montevideo señalan la necesidad de entender por qué un adolescente reacciona de esa manera y, en ese sentido, Méndez sostuvo que se debe mirar esas historias desde la primera infancia, de forma de garantizar que “tengan todas las oportunidades” desde edades tempranas. Al respecto, recordó que desde el sindicato defienden que se coloquen impuestos a los sectores con más riqueza de la sociedad para que existan recursos adicionales para combatir la pobreza infantil.

Además, ADES Montevideo reclama que el Codicen de la ANEP apruebe un nuevo protocolo para abordar situaciones de violencia, que en el caso de Secundaria data de 2017 y desde entonces la situación social ha registrado importantes cambios. Según dijo Méndez, el tema se ha abordado en instancias de negociación con la Coordinadora de Sindicatos del Uruguay y el Codicen estuvo muy próximo a aprobar una normativa acordada con los sindicatos, pero finalmente se dio “marcha atrás” en la decisión.

Según completó la presidenta de ADES Montevideo, otra de las medidas que se han planteado es la necesidad de organizar distintas mesas de reflexión interdisciplinarias a las que se convoque a especialistas de las facultades de Medicina, Psicología, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. De esa forma, se podrían generar ideas y alternativas distintas a las que ya se están generando en conjunto con los equipos multidisciplinarios de los liceos, que en realidad están conformados mayormente por psicólogos.