Este viernes, en una reunión bipartita, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto, que tenía como una de las principales medidas de lucha la ocupación del centro educativo por parte de los estudiantes.

Durante la negociación se trató una propuesta presentada por el Sidfe, que plantea “tomar como base la oferta 2025”, con los cursos que el CFE propone agregar, con la posibilidad de aceptar determinadas excepciones, entre ellas, “no abrir los cursos con cero estudiantes y dejar sujetos a inscripción los cursos con 1 a 3 estudiantes”. En la propuesta se señala que, “en caso de inscribirse 1 a 3, se analizará su apertura con criterios pedagógicos y democratizadores en una comisión bipartita”. Dicha comisión “analizará la apertura de cursos que aseguren la continuidad educativa de estudiantes”.

En la reunión bipartita realizada este viernes, el CFE se comprometió a “no incrementar el número de grupos disminuidos de la oferta presentada hoy”. De acuerdo al acta del encuentro, “las partes acuerdan reunirse el día miércoles 19 de noviembre para revisar la propuesta en forma conjunta”; también “se definió no abrir los cursos con cero estudiantes”.

Por otra parte, se dejó constancia de que “los cursos sujetos a inscripción serán analizados en un grupo de trabajo bipartito, que se conformará a tales efectos, atendiendo la flexibilidad del cupo según las condiciones del territorio y criterios pedagógicos”; también “se abrirán las unidades curriculares de arrastre del INET, MPI y MEP para la culminación de dichas carreras”.

Asimismo, se resolvió que “se habilitan los cursos de Didáctica en 18 grupos sujetos a inscripción, o que al día de la fecha no tienen prevista la apertura”. Otro de los puntos dispone que “los grupos que tengan entre uno y tres estudiantes se podrán ofrecer en otra modalidad en el mismo centro, o en la misma modalidad en otra región”.

El acuerdo fue aprobado este sábado por la Mesa Representativa del Sidfe.