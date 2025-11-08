La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) analizó este sábado, en una asamblea general, varios asuntos: sus reivindicaciones “por matriz de grupos”, el instructivo de elección de horas y los recursos asignados a la educación en el presupuesto quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo.

Al término de la asamblea general, que tuvo lugar en el local del sindicato metalúrgico, el gremio anunció un paro de 24 horas para este lunes 10 de noviembre, bajo la consigna “¡Por un presupuesto digno para la educación pública!”.

A su vez, luego de que el miércoles, de manera premeditada, un grupo de más de diez personas ingresara a la escuela 123 de Flor de Maroñas y atacase a escolares, maestras y familiares, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) Montevideo paralizó las actividades el jueves y el viernes, y resolvió extender la medida durante este lunes, por lo que ese día habrá paro de docentes tanto en las escuelas como en los liceos públicos de la capital.

ADES Montevideo convoca a concentrarse este lunes a las 12.00 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, donde también se movilizará Ademu, que realizará un cordón de túnicas. Ambos sindicatos le entregarán una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, con sus reclamos. Además, está previsto que el miércoles la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay se reúna con el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En la carta dirigida al presidente, ADES manifestará “las razones de por qué precisamos que el presupuesto llegue a 6+1 del PIB”, señaló a la diaria la presidenta del gremio de docentes de secundaria, Verónica Méndez. Entre estas razones, mencionó la necesidad de manejar grupos más pequeños de estudiantes y mejorar las instalaciones “para que los gurises puedan tener la mejor trayectoria educativa”, así como también poder contar con equipos multidisciplinarios en los liceos para abordar la violencia.

“Precisamos de equipos multidisciplinarios, conformados por psicólogos y asistentes sociales, para que, junto con los docentes y los adscriptos, podamos trabajar sobre las situaciones que se dan en el liceo y sus inmediaciones”, afirmó Méndez.

Movilización de Ademu

A través de un comunicado, ADES Montevideo se solidarizó con Ademu y señaló que el episodio de violencia que ocurrió en la escuela 123 de Flor de Maroñas “no es un hecho aislado”. “Hemos denunciado la constante violencia que se denota en las instituciones educativas. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación pública estamos expuestos a las atrocidades de un sistema capitalista que ha quebrado todos los vínculos que hacen a nuestra labor”, expresó el gremio.

ADES Montevideo sostuvo en el comunicado que en este momento “es necesaria una respuesta por parte del Estado, elaborando un presupuesto a corto y mediano plazo con medidas eficaces y que tengan un impacto favorable para que podamos transitar por instituciones educativas libres de violencia”.

El viernes, en el marco de un paro con movilización, una delegación de Ademu Montevideo mantuvo una reunión con las autoridades de la ANEP. Su titular, Pablo Caggiani, dijo que “no es admisible entrar a golpear a nadie en ninguna institución educativa, menos a los niños, a la familia, a los docentes, a los auxiliares”.

El presidente de la ANEP señaló que, entre otras medidas, se reforzará la seguridad en la escuela 123 de Flor de Maroñas como forma de dar “garantías para que los gurises puedan ir a la escuela, que los docentes puedan trabajar tranquilos y que las familias puedan confiar en que esto va a retomar determinado cauce de funcionamiento normal”.

Por su parte, Ademu convocó “a las familias que construyen, día a día, escuela pública” a unirse a la concentración de este lunes en la plaza Independencia. Posteriormente, a las 16.00, el sindicato se reunirá nuevamente en asamblea.