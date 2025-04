“Jenifer Cherro culmina su gestión con un acumulado de 100.000 horas de clases perdidas en lo que va del año”, denunció la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) días atrás, a través de su cuenta de X.

En simultáneo, docentes de Biología denunciaron a la diaria que durante marzo no hubo elecciones de horas para Secundaria, problema que se acrecienta al haber “recorte de horas” por la transformación educativa y “ausencia de horas de las optativas”, que de acuerdo a las autoridades salientes, iban a compensar las horas menos.

Asimismo, señalaron que si bien recientemente se habilitó un proceso de elección, también lo es para docentes que ya tienen entre 20 y 30 horas -hasta llegar a cincuenta si así lo quisieran-, lo que inhabilita a que docentes que aún no han accedido a horas puedan tomarlas. Además de no haber habido elección, los docentes explicaron que las horas disponibles se debe a que las elecciones son con horarios a la vista que son inamovibles.

En este contexto, esta semana las autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) recientemente desingadas publicaron un nuevo calendario de elección de horas exclusivamente para los docentes que no completaron el tope de la primera ronda, es decir, entre 20 y 22 horas.

En concreto, según recogió Radio Monte Carlo, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, explicó que hay en el entorno de 17.000 horas de Secundaria sin cubrir, lo que significa el 8% de las horas que debe cubrir el organismo. De acuerdo al presidente de la Administración, la afectación es mayor en el área metropolitana y algunos departamentos del interior, y se vincula con la creación de nuevos grupos debido a la superpoblación de estudiantes.

“Durante marzo son 100.000 mil horas que no fueron dictadas en la DGES por varios motivos”, manifestó a la diaria Gustavo Hellbusch, miembro del comité ejecutivo de Fenapes. Uno de los principales motivos es, justamente, “la falta de convocatoria de elecciones de horas”.

Hellbusch desarrolló que hay algunas materias en particular que recién ahora la DGES comenzó a convocar, pero no lo hacía desde febrero: además de Biología, también es el caso de Educación Física, Geografía, Idioma Español, Literatura, Filosofía y Matemática. “Estaban los grupos cargados, las horas disponibles, pero no había convocatoria por parte de las autoridades para que los docentes accedan a esas horas”, esgrimió.

Puntualmente sobre Biología, señaló que, además de los reclamos recibidos por la diaria, Fenapes elevó a las autoridades de Secundaria que “el nuevo criterio de distribución en la elección de horas había sido publicado muy sobre la fecha de la elección”, por lo que “algunos docentes se enteraron y otros no”. En ese sentido, solicitaron “revisar la convocatoria, el calendario y que se convoque para la semana que viene”.

Al respecto del criterio que permitía a los docentes efectivos elegir hasta 50 horas semanales a pesar de que habían otros docentes con pocas o ninguna hora elegida, Hellbusch lo lee como una “política de acumulación en vez de distribución”. “Sucede que sale más barato un profesor con 50 horas que dos con 25”, aseguró. Asimismo, explicó que los docentes que se estaban viendo más perjudicados son los más jóvenes.

“Ni bien asumió [el director general de Educación Secundaria], Manuel Oroño, le dijimos que se había vulnerado este criterio y se empezó a corregir”, manifestó el sindicalista. Además de los llamados ya mencionados, Hellbusch señaló que desde hace unas pocas semanas atrás la DGES convocó a listas excepcionales a personas que “no están en los registros de Secundaria, pero mediante méritos se constata que pueden dar clase”.

Asimismo, dijo que, en el caso de los docentes practicantes de carreras de profesorado de formación en educación, “recién ahora van a ver si encuentran algún docente efectivo que les ceda horas”, para poder acceder a realizar la práctica que les permite egresar.

Por último, Hellbusch anunció que este lunes la administración se comprometió a tener una instancia bipartita con Fenapes y a instalar luego de la semana de Turismo los ámbitos de negociación colectiva. Justamente, uno de los principales temas, dijo, serán las elecciones de horas ya con miras para el 2026.