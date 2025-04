Virginia Verderese, novel directora general de UTU, y el subdirector general Wilson Netto, este martes, en la toma de posesión de las nuevas autoridades de la UTU.

En un patio de la UTU central totalmente colmado asumieron sus cargos las nuevas autoridades de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP). Virginia Verderese, nueva directora general, habló de que la gestión del organismo la llevará adelante un “equipo impulsor” desde la DGETP que luego se complementará con “los compañeros en territorio”. De hecho, todos los integrantes del equipo estuvieron sentados a un costado de la mesa integrada por las principales jerarquías entrantes y salientes.

Verderese destacó también a Wilson Netto, exdirector general de UTU y presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) durante ocho años. Según dijo, no se hubiera “tirado a la pileta” de asumir el desafío si no lo tuviera como subdirector del organismo. En el discurso de la nueva jerarca y en el de Pablo Caggiani, actual presidente de la ANEP, también hubo un reconocimiento para Juan Pereyra, el director general saliente, en particular por haber colaborado con el proceso de transición. Según aseguró Caggiani, las actuales autoridades valoraron especialmente la intención de Pereyra por “cuidar” a estudiantes y funcionarios de la institución en dicho proceso.

Verderese planteó los principales ejes de su gestión y, además de potenciar y fortalecer las propuestas de ciclo básico, bachillerato y educación terciaria que tiene la institución, habló de que se apuntará a generar una mayor descentralización en los distintos territorios, que, por ejemplo, implica fortalecer el rol de los directores de las distintas escuelas técnicas y campus con los que cuenta el organismo.

La jerarca también habló de que apuntará a “revitalizar” los polos de educación tecnológica de la DGETP y a “fortalecer el vínculo con el mundo del trabajo”. Como algunos anuncios más concretos dijo que, con la idea de elaborar mejores propuestas para egresados de primaria, “se retomarán los principios” del plan 2007 de Formación Profesional Básica, que fue reformulado en la gestión anterior y está orientado a estudiantes de contextos más vulnerables. Verderese también mencionó que se “ampliará la oferta” de Centros Educativos Asociados, desarrollados en anteriores gestiones del Frente Amplio.

En suma, la directora general mencionó que una de las principales preocupaciones de la institución será la de mejorar la asistencia y los aprendizajes de los estudiantes, para lo que se pensarán estrategias en conjunto con los docentes y los territorios.

Sobre algunos ejes de trabajo más conceptuales, Verderese se refirió a que UTU debe apuntar a formar ciudadanos críticos, “con avidez por conocer y cuestionar”. Sobre las contribuciones de la institución en un nivel más amplio, sostuvo que puede contribuir a salir del individualismo que predomina en la actualidad y a formar personas que sean capaces de “reconocer los problemas” y “con vocación para generar transformaciones reales”. Por su parte, la jerarca habló de la necesidad de construir un “país productivo con justicia social” y se refirió al legado de Pedro Figari en la institución, sobre todo por su planteo de superar la falsa dicotomía entre educación en oficios y formación humanística.

Pablo Caggiani valoró que nuevas autoridades hayan sido votadas por consejeros docentes de ANEP

A su turno, Caggiani habló del “mandato fundacional” con el que fue creada la UTU, que surgió en la última parte del siglo XIX como un centro correccional para menores de edad. De hecho, recordó crónicas periodísticas de la época que hablaban de conflictos entre estudiantes y educadores que terminaban “a los tiros” para evitar que los jóvenes se fueran de la institución.

Si bien se alegró de que en la actualidad existe “otra conversación” sobre el lugar de la UTU en la sociedad, sostuvo que los mandatos iniciales muchas veces siguen presentes en la cultura de las organizaciones. De hecho, las escuelas técnicas actualmente reciben a un estudiantado con mayores vulnerabilidades en relación a la matrícula de Secundaria.

Sobre los desafíos que debe enfrentar la DGETP en la actualidad, Caggiani marcó que en las últimas décadas la cantidad de estudiantes bajo su órbita se ha duplicado. Por su parte, el jerarca habló de los aportes que puede realizar la educación –y en particular la técnica y tecnológica– a uno de los principales desafíos que enfrenta el país: la necesidad de generar un mayor crecimiento económico.

En diálogo con la prensa, Caggiani valoró el equipo de autoridades que se está conformando en la ANEP, que esta semana seguirá con actos de designación por subsistema. Este miércoles asumirán las autoridades de Secundaria en un acto que con fuerte carga simbólica se realizará en el liceo IAVA y el jueves lo harán los consejeros políticos en el Consejo de Formación en Educación. Al respecto, valoró especialmente que los nombramientos hayan sido por unanimidad del Consejo Directivo Central, lo que incluyó los apoyos de los dos consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias. Caggiani leyó dicho gesto como “una carta de confianza” de los representantes electos por los docentes en el organismo.