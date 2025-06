La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se encuentra abocada a la próxima elección de rector en la Universidad de la República. En ese marco, este sábado comenzó a funcionar su convención, que está discutiendo sobre el rumbo que debería tener la universidad en los próximos años. Según explicaron a la diaria Selena Scotti e Ignacio Morales, integrantes de la mesa ejecutiva de la FEUU, la idea es que de esa discusión se desprenda la conversación sobre el candidato a rector al que apoyará la federación de estudiantes.

No obstante, el estatuto vigente de la FEUU, aprobado en 2012, establece que para que se elija a un candidato es necesario que se alcancen los votos de dos tercios de los integrantes de la convención, que cuenta con más de 170 miembros. Como ocurrió por primera y última vez en 2014, cuando no se alcanza dicha mayoría, es necesario que la federación convoque a un plebiscito nacional para elegir cuál será el candidato al que los representantes de la FEUU en la Asamblea General del Claustro (AGC) estarán mandatados a votar.

Ese año la FEUU se partió por primera vez en su historia de cara a una elección de rector, ya que los sectores que apoyaron la candidatura de Roberto Markarian no se acreditaron en la convención y tampoco estuvieron de acuerdo con la convocatoria a plebiscito. Por ello, si bien el candidato más votado fue Álvaro Rico, los centros de estudiantes que tenían definido votar a Markarian se mantuvieron en su postura y apoyaron a quien resultó electo rector.

Después de ese momento, no se volvió a convocar a una convención al momento de una elección de rector, por lo que en 2018 y 2022 cada centro de estudiantes votó a quien lo entendió más conveniente. De hecho, Morales y Scotti señalaron que la convención ordinaria tampoco pudo volver a sesionar y sólo se intentó convocar a una convención extraordinaria en 2023, de cara al Congreso del Pueblo, pero no llegó a culminar, ya que quedó en un cuarto intermedio que no llegó a levantarse.

En ese sentido, Morales consideró que la actual convocatoria “habla de un proceso de maduración de la FEUU”, que tiene sus energías puestas en que la instancia se pueda culminar y, si es necesario, seguir adelante con el proceso.

Más allá de que la primera convocatoria a la convención fue el pasado fin de semana y seguirá el próximo, el proceso de la FEUU de cara a la elección de rector inició hace algunas semanas. Según contaron los voceros, después de la renuncia de Rodrigo Arim al rectorado, concretada en diciembre, desde la federación entendieron que, si bien la normativa contempla que el vicerrector asuma el cargo de forma interina en caso de vacancia del rector, es importante que dicho cargo tenga la legitimidad de haber pasado por un proceso de elección a través de la AGC.

En ese contexto, desde la FEUU mantuvieron reuniones abiertas con los cuatro candidatos al rectorado que se confirmaron en las últimas semanas, a quienes trasladaron preguntas y planteos de los convencionales. Si bien Morales y Scotti señalaron que el foco principal de las conversaciones estuvo planteado en el próximo año y medio, que será el período que le restaría completar a Arim y por el cual el rector será electo, indicaron que también se conversaron cosas de cara a los próximos cinco años, en el entendido de que es bastante factible que quien sea elegido vaya por la reelección en 2026.

Los voceros señalaron que la FEUU se planteó elegir a un candidato y mandatar a los representantes estudiantiles en la AGC a votarlo en el entendido de que, más allá de las distintas corrientes y líneas de pensamiento, “las mejores cosas salen cuando nos juntamos todos, discutimos y vamos para adelante”. Precisamente, la FEUU tiene a la mayoría de los representantes estudiantiles en la AGC, y en caso de votar en bloque va a tener una importante incidencia en la votación.