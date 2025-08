Comenzó una nueva semana de movimientos para los dos temas educativos que son prioritarios para el gobierno actual: la creación de la Universidad de la Educación (UNED) y la vuelta de los consejos desconcentrados con participación docente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La semana pasada, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó ambos anteproyectos de ley y este lunes ya fueron tratados en la sesión del directorio del Partido Nacional (PN). Asimismo, según supo la diaria, esta semana comenzarán a ser analizados también por la bancada del Partido Colorado (PC).

La creación de la UNED tiene un doble peso político: el reclamo desde los sindicatos y colectivos docentes de la formación en educación y la complejidad de su aprobación, al requerir mayorías especiales. La restitución de los consejos desconcentrados con participación docente, si bien no requiere dos tercios de la cámara para ser aprobada, también cuenta con una doble complejidad: su aprobación implica modificar la ley de urgente consideración (LUC), en concreto, algunos de los artículos que se mantuvieron luego del referéndum convocado en 2022.

En este marco, sin haber comenzado la discusión parlamentaria, Gonzalo Baroni, asesor de la bancada del Partido Nacional (PN) en temas educativos y ex director nacional de Educación, y la senadora de la misma fuerza política Graciela Bianchi brindaron una conferencia de prensa para, entre otros temas, dejar en claro su visión sobre ambos anteproyectos.

La conferencia tuvo lugar luego de la sesión del directorio de este lunes. En diálogo con la diaria, Baroni explicó que junto con Bianchi asistieron a la instancia como “miembros informantes”, para profundizar en ambas iniciativas. El viernes, además, Baroni envió al directorio un informe en el que expresó su postura.

“El partido no lo votó, pero hay ciertos consensos” que llevan a que haya “posiciones más alejadas” de los anteproyectos y otras menos, pero, de acuerdo con Baroni, aunque aún sea “muy preliminar” para afirmarlo, no cree que ninguno de los dos bloques vaya a votar los proyectos. En principio, el directorio definió una “estrategia de conversación” con todos los legisladores del PN, para luego extenderla a los integrantes de la Coalición Republicana.

La posición de “la mayoría” del PN

“No es la posición del partido, pero sí de la mayoría”, aclaró Baroni sobre lo anunciado en la conferencia de prensa y dialogado con la diaria. En primer lugar, el asesor de la bancada nacionalista afirmó que existe “malestar” en el partido porque “la mayoría” de los y las legisladoras “se enteraron por la prensa” de los proyectos presentados.

“Creo que el Frente Amplio jugó mal la carta, a sabiendas de que probablemente no lleguen a los votos”, manifestó, en referencia, en particular, al proyecto de creación de la UNED. En ese contexto, planteó su “preocupación política” acerca de si el partido de gobierno no presentará el proyecto para “cumplir con algunos grupos sociales de presión”. “¿Por qué no plantearon un ámbito de negociación para conversar sobre nuestra postura?”, se preguntó.

Por otra parte, Baroni aseguró que ambos anteproyectos “replican exactamente proyectos de ley que ya fueron presentados con anterioridad”. “No hay nada nuevo que permita destrancar una negociación posible con lo que fue el gobierno y lo que ahora es la oposición. No hay algo distinto ni innovador”, subrayó.

El otro punto que encabeza su argumentación en contra del proyecto de creación de la UNED es que “no hay ninguna evidencia empírica, ni en la región ni en el mundo, de que una creación de una universidad de la educación mejore la calidad de los docentes”. Desde su punto de vista, lo realmente importante es “mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes”, y “el docente es auxiliar a ese cumplimiento objetivo”.

Este argumento fue presentado al directorio como de “carácter técnico-pedagógico” y se vincula con que, por el contrario, “uno de los principales argumentos de académicos es que la creación de una institución separada del resto de la creación del conocimiento aísla un proceso de formación universitario”, sostuvo.

El “segundo punto es político”, definió. “No entendemos que la copia de un modelo de gobernanza como el de la Universidad de la República, que está inspirada en la reforma de Córdoba [de 1918], sea conveniente para 2025” en cuanto a “eficiencia de gestión de fondos, de transparencia, de manejo de la discusión pública y del redireccionamiento de las áreas de investigación y las de enseñanza”.

Específicamente sobre la restitución de los consejos en la ANEP, Baroni aseguró que existe “un doble peso” que fue pronunciado por varios de los participantes en la sesión del directorio de este lunes: “fue ratificado por la ciudadanía” en el referéndum sobre la LUC y, además, se trató de una iniciativa del propio PN. “Tiene un peso simbólico distinto”, entendió.

En tanto, en la conferencia de prensa Bianchi adelantó que se colocará a quienes se oponen total o parcialmente con el proyecto de creación de la UNED como personas contrarias a la “profesionalización de los docentes”. Para Bianchi, sin embargo, “la decadencia más vertiginosa de la educación” se produjo durante los gobiernos frenteamplistas.

En sintonía con la argumentación de Baroni, la senadora aseguró que en los países con “mejores resultados” las “universidades pedagógicas no existen más”; “llegamos como 20 años o más atrasados”, agregó. Asimismo, recordó que el proyecto necesita de dos tercios de votos para ser aprobado y afirmó que el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, “no está siendo coherente con el diálogo social que tanto pregona el presidente [Yamandú] Orsi”. Según opinó, “el diálogo social es sólo con los sindicatos”.

Consultada sobre la restitución de los consejos desconcentrados con participación docente en la ANEP, Bianchi sentenció: “Le damos el adiós a la educación laica de Uruguay”. “Acá el centro tiene que ser el alumno, no el interés de los docentes”, finalizó.

Schipani “abierto a discutir el tema” y a que lo “convenzan”

Felipe Schipani, diputado por el PC e integrante de la Comisión de Educación y Cultura, dijo a la diaria que esta semana los proyectos estarán a “consideración” de la bancada.

Si bien dijo no poder dar “una opinión partidaria”, esgrimió “algunas impresiones personales” aún en “proceso de análisis”: “No me convence la idea de crear una nueva institucionalidad, cuando en verdad ya existe desde hace muchos años una institución para la formación docente, que está integrada a otros subsistemas donde se imparten las distintas ramas de la educación”, manifestó en referencia al Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP.

De acuerdo con Schipani, “pasar la formación de los docentes a otro ente autónomo” hace que se corra el “riesgo de la falta de coordinación de las políticas”. En resumidas cuentas, dijo que desde el punto de vista “institucional” no está de acuerdo “con la idea de sacarle a la ANEP” la formación de los educadores. Por otro lado, enfatizó que el gobierno que lideró el expresidente Luis Lacalle Pou ya había avanzado en el “carácter universitario” de dicha formación mediante la acreditación del título universitario.

En referencia a la discusión sobre el cogobierno, planteado en el anteproyecto como forma de gobernanza, el diputado opinó que “es un modelo de la reforma de Córdoba, ya vetusto”. Schipani recordó que durante el período parlamentario pasado se discutió este punto cuando se cambió la gobernanza de la Universidad Tecnológica, que a su entender es “una buena experiencia en gestionar una institución educativa sin los modelos de cogobierno”.

“Yo planteo un tema previo: el actual formato institucional”, resumió. A pesar de este primer bosquejo, más lejano al proyecto que cercano, Schipani señaló que está “abierto a discutir el tema” y a que lo “convenzan”.

En cuanto a la vuelta de los consejos desconcentrados con representación de los docentes, Schipani aseguró que es un tema que “ya está laudado”. “Fue impugnado en el referéndum, así que creo que la ciudadanía ya votó”, dijo como principal argumento. Sobre “el fondo del tema”, la posición también es contraria a la aprobación del proyecto: “Es un profundo error volver a una conducción de la educación en estado de asamblea”.

En tanto, ya desde antes de la presentación de los proyectos, las autoridades del MEC estaban al tanto de que la autonomía y el cogobierno son los principales puntos de discordia con la oposición, así como sabían que tampoco hay una visión mayoritaria a favor de los consejos]. Una vez que comience la etapa parlamentaria, desde el ministerio seguirán impulsando discusiones a nivel territorial sobre el tema, a lo que se sumarán otros debates organizados por colectivos del actual CFE. Por ejemplo, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación anunció que, con un evento en Villa Argentina y otro en Mercedes, el 9 de agosto dará inicio un ciclo de conversatorios en defensa de la nueva UNED.