El Instituto de Profesores Artigas (IPA) ofrecerá durante el verano 2026 una nueva edición de sus Cursos de Verano, con una amplia variedad de propuestas de formación y actualización dirigidas a docentes, egresados, estudiantes de formación docente y público en general.

Las actividades, organizadas por las distintas salas del instituto, se desarrollarán desde el 11 de febrero hasta el 6 de marzo e incluirán 96 cursos y talleres sobre temáticas pedagógicas y disciplinares.

Álvaro Berro, subdirector del IPA, explicó en diálogo con la diaria que estos cursos fueron diseñados en “carácter interinstitucional” y de coordinación con la Universidad de la República, así como también con docentes y académicos del exterior. Asimismo, muchos cursos pertenecientes a la sala de Historia fueron diseñados en conjunto con la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, puntualizó Berro.

Berro también indicó que los cursos representan “el principal dispositivo académico” con el que cuenta el instituto para “estrechar vínculos” tanto con la comunidad de egresados del IPA como también con el público en general. En ese sentido, explicó que la oferta abarca una amplia diversidad de temáticas, centradas especialmente en la profundización en el campo docente, que incluyen una mirada desde la profesionalización en el ámbito pedagógico hasta la reflexión sobre la propia práctica.

Además, Berro señaló que en esta oportunidad se ofrecerán cursos que incluyen la realización de cortos audiovisuales pensados como un recurso didáctico, guiados por docentes de Cineduca, un programa de formación audiovisual del Consejo de Formación en Educación. A su vez, habrá propuestas vinculadas a la utilización de la inteligencia artificial como un recurso pedagógico.

También habrá cursos dirigidos a quienes deseen profundizar en la lectura y la escritura didáctica en el nivel de la enseñanza terciaria, señaló el subdirector, ya que el ingreso y la adecuación a la educación superior supone un desafío para algunos estudiantes.

Por otra parte, estos cursos también se aprovecharán para desarrollar jornadas de orientación destinadas a quienes estén interesados en ingresar al profesorado de Música, una carrera que cuenta con prueba de admisión y que, según explicó el subdirector, es un factor que suele “desestimular” a algunas personas que desean inscribirse.

Las inscripciones para los Cursos de Verano se realizan a través de un formulario disponible en el sitio del IPA, con excepción de los cursos correspondientes a la sala de Historia, que cuentan con formularios independientes accesibles desde su sección específica. Por otra parte, en los casos en que las actividades tengan cupo, la confirmación de la inscripción se realizará con anticipación por correo electrónico.