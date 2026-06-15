Paro de zonales Prado y Oeste de ADES Montevideo por presupuesto se desarrolla con dos liceos ocupados

Desde el núcleo sindical del Liceo 72, uno de los centros ocupados, acusaron a las autoridades de mentir y de pretender que los centros educativos se sigan “atando con alambre”

Este lunes se desarrolla el paro de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo en los zonales Prado y Oeste, de acuerdo a lo resuelto la semana pasada por la filial capitalina de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria para mostrar las necesidades presupuestales de cara a la próxima rendición de cuentas. En ese marco, se desarrollan dos ocupaciones, una en cada zonal.

En el caso del Prado, está ocupado el Liceo Instituto Batlle y Ordóñez, mientras que en el zonal Oeste de ADES Montevideo la ocupación se desarrolla en el Liceo 72 del Cerro. En diálogo con la diaria, Sebastián Peralta, vocero del núcleo sindical del Liceo 72, explicó que la ocupación del liceo tiene como plataforma general la establecida por ADES, que reclama una mayor inversión en educación para atender la situación de grupos superpoblados, falta de personal y problemas de infraestructura en liceos.

Peralta explicó que, precisamente, el caso del Liceo 72 es un tanto paradigmático de estos reclamos, ya que fue creado para descomprimir la situación del Liceo 61, hasta hace unos años el único de bachillerato en la zona. Hace unos 15 años, el 72 comenzó a funcionar en un local que había quedado abandonado después de la mudanza del Liceo 11, pero con un carácter provisorio, ya que se realizó “un reciclaje” del viejo edificio. El vocero lamentó que la situación provisoria se ha mantenido desde entonces y, según dijo, se vienen incumpliendo sucesivas promesas de autoridades de pasar a otro edificio.

Además de la precaria situación edilicia, desde el núcleo sindical denuncian que los espacios con los que cuenta el liceo son insuficientes, por un lado, para que los estudiantes puedan cursar todas las materias que les corresponden, y también para poder brindar una oferta de bachillerato adecuada. Según explicó Peralta, el Liceo 72 solo cuenta con un espacio destinado a laboratorio, lo que hace que solo se pueda ofrecer la orientación humanística en quinto, con opciones de economía y derecho en sexto año.

Desde el núcleo sindical reclaman que la rendición de cuentas incorpore recursos para la creación de un nuevo local, pero que no únicamente cuente con salones de clase, sino también con laboratorios, espacios para la recreación y salas pensadas para actividades de otras propuestas de bachillerato, como la artística. Por su parte, otro de los reclamos es la necesidad de contar con una sala de lactancia en el centro educativo, como se viene reclamando desde ADES Montevideo.

Desde el núcleo sindical elaboraron un afiche en el que se recuerda la promesa de campaña del Frente Ampio de llegar al 6% del Producto Interno Bruto para la educación, a lo que no se llegaría de acuerdo a lo otorgado en la Ley de Presupuesto y en base a los anuncios que realizó el equipo económico de cara a la rendición de cuentas de este año. “Las autoridades del gobierno y las de la educación incumplen sus promesas, mienten y pretenden que sigamos atando los liceos con alambre”, plantea el afiche. Al respecto, Peralta señaló que el incumplimiento de la promesa “deslegitima la democracia” y, por lo tanto, pidió que se tenga en cuenta en la próxima instancia presupuestal.