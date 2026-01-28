El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lanzará en marzo una diplomatura en Infancia e Instituciones. Será una propuesta de formación con una duración de un año orientada a profundizar el abordaje de las políticas y prácticas vinculadas al tratamiento social interdisciplinar de las infancias y adolescencias más vulnerables.

La formación se inscribe en un programa conjunto entre el INAU, la Universidad Atlántida de Argentina y la red Infeies, “una red internacional e interinstitucional formada por 64 grupos de investigación en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia, México, España y Francia”. A su vez, la diplomatura estará dirigida por la doctora en Psicología Mercedes Minnicelli, quien será la referente desde Argentina.

Carmen Rodríguez, asesora del directorio del INAU en el sistema de protección de 24 horas y referente de la formación desde Uruguay, contó a la diaria que esta diplomatura es “una acción que el INAU pone en marcha en función de una planificación estratégica que tiene que ver con contribuir con la tarea de las personas que trabajan de manera directa con niños, niñas, adolescentes y sus familias” para que “encuentren en la institución, en las políticas que lleva adelante el INAU, estructuras de soporte, de formación continua y de acompañamiento a una tarea que es enormemente desafiante”.

La diplomatura tendrá carácter gratuito y estará dirigida a educadores, técnicos y profesionales funcionarios del INAU que trabajen con niños, niñas y adolescentes y que deseen profundizar en su conocimiento sobre la tarea o que necesiten un espacio para compartir vivencias sobre sus experiencias de trabajo. Rodríguez afirma que “al INAU le toca trabajar con los niños más dañados de la sociedad” y es necesario evitar “el desgaste” de quienes acompañan y trabajan con esos niños, por lo que se espera que la diplomatura “sea un espacio de sostén, de soporte y de acompañamiento”.

Rodríguez informó que la diplomatura comenzará en marzo y culminará en diciembre de este año, con un formato virtual que incluirá también dos instancias presenciales. Una será la inauguración, que contará con una conferencia de Minnicelli y en la que participarán autoridades del INAU; la otra será una jornada de cierre en diciembre, en la que los cursantes compartirán los trabajos realizados y posibles materiales a publicar.

En esta primera edición la formación tendrá 300 cupos, de los cuales 250 estarán destinados a personas que ya cuentan con formación terciaria –psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, profesores–; habrá también 50 cupos para trabajadores del INAU que aún no han completado su formación terciaria. En este último caso la certificación final será distinta y no tendrá carácter de posgrado.

“Vamos a tratar de que estos 300 primeros participantes puedan dar cuenta y testimoniar para muchos otros los aprendizajes más sustantivos que muestren en qué sentido esta diplomatura les permitió comprender más los problemas que enfrentan y cómo se encuentran fortalecidos en su rol”, dijo Rodríguez al referirse a uno de los objetivos de la propuesta.

Otro de los aspectos que destacó Rodríguez es que en la formación participarán varios docentes con trayectoria. Según señaló, “la diplomatura ha nucleado a un conjunto de profesionales que de manera inédita se nuclean, porque cada uno de ellos tiene su cátedra, tiene su grupo de estudio, pero me animo a decir que es inédito para el Uruguay e incluso para la región que estén todos juntos en una diplomatura”. Agregó que una de las características centrales de estos profesionales es que, además de su perfil académico, trabajan de forma directa con niños, niñas y adolescentes, ya que “esa conjunción entre saber académico y saber práctico es el epicentro de esta diplomatura”.

La formación se organiza en cuatro grandes áreas temáticas, contó Rodríguez. Una de ellas aborda las formas de alojamiento y cuidado de niños y niñas en situación de vulneración en instituciones y contextos familiares. Otro eje se centra en la tarea educativa, con énfasis en repensar los procesos de enseñanza “allí donde muchos dispositivos educativos han fracasado”.

Asimismo, la propuesta incluye un abordaje de las infancias y la sexualidad, que contempla problemáticas como el abuso, las violencias y la explotación sexual y cómo tratar las estrategias de intervención frente a estas formas de violencia hacia niños y niñas. Por último, se trabajará sobre la construcción de intervenciones interdisciplinarias para el abordaje de problemáticas jurídicas y sociales.

Finalmente, la asesora del INAU sostuvo que “la diplomatura cree y se sostiene en un campo totalmente interdisciplinario, a través de prácticas colaborativas entre profesionales que hablan distintas lenguas pero que, para revertir los problemas de los niños y de las familias, deben poder entenderse”. En ese sentido, agregó que el “principio radical” para abordar muchos de los problemas vinculados a las infancias y las adolescencias es la “escucha profunda”.