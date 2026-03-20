Intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya (ILSU) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que trabajan en Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación Docente se movilizaron hoy en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en reclamo por falta de asignación de horas.

De la movilización también participaron estudiantes, exalumnos y familiares de estudiantes sordos que reclaman que aún hay alumnos con esta condición que no comenzaron las clases por falta de intérpretes.

Las demoras en la designación de horas se presentan en tres de los subsistemas: Secundaria, Educación Técnico Profesional y el Consejo de Formación en Educación.

Nataly Vélez, quien trabaja como intérprete en Secundaria, señaló en diálogo con la diaria que “los alumnos sordos” tienen acceso a las clases en su propia lengua por medio de un intérprete “desde hace 30 años” y en UTU “aproximadamente hace 20 años”. Vélez señala que a día de hoy solo se ha asignado una parte de las horas, pero que todavía quedan “muchas” horas sin cubrir.

Sobre esto último, dijo que en los reclamos al Codicen se recalcó que es “increíble” que, con esta trayectoria, aún tengan que existir movilizaciones y protestas en cada periodo de los comienzos de curso por las demoras sobre este tema.

Vélez recalca que esta es una situación que se viene arrastrando desde hace años, y que esto implica una vulneración al derecho a la educación para estas personas, ya que es una situación que las mantiene excluidas del sistema.

A su vez, agregó que en la instancia de hoy se solicitó al Estado “el cumplimiento de la ley” para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a su derecho a la educación en “tiempo y forma”. Asimismo, pidieron que se resuelva la situación actual “lo antes posible” para agilizar la instancia de elección, y además, que se trabaje para evitar que esto vuelva a ocurrir en años siguientes.

Por otra parte, señalan que esta situación no afecta solo a los estudiantes, sino que también deja a los trabajadores intérpretes de la lengua sin un ingreso fijo, por lo tanto también, sin acceso a las garantías básicas como trabajadores.

Vélez aseguró que durante la movilización los recibieron en el Codicen los consejeros docentes Julián Mazzoni y Daysi Iglesias, quienes se hicieron presentes y recepcionaron sus planteos. En cuanto a esto, los consejeros se comunicaron con los distintos subsistemas y aseguraron que desde Secundaria les manifestaron que el próximo lunes se realizaría la elección de horas y, en el caso de UTU, comenzó este viernes. De esa manera, se espera que las horas sin asignar queden otorgadas y todos los estudiantes sordos puedan iniciar las clases, aunque lo harán varios días después del inicio del año lectivo.