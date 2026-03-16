La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó este lunes de mañana la herramienta Cooperativito, un sitio web surgido de la colaboración entre Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Cooperativas Laboratorio Veterinario de Colonia (Colaveco) y El Fogón, con el propósito de introducir a escolares de cuarto, quinto y sexto año al cooperativismo.

Según detalla un artículo publicado en el portal de noticias de la ANEP, la herramienta “incluye recursos lúdicos con contenidos supervisados”, en el marco de “una apuesta a la difusión de un instrumento para conocer el mundo del cooperativismo y, en especial, subrayar su importancia para el sector agrario uruguayo”.

Asimismo, el artículo anuncia que se llevarán a cabo una serie de acciones de capacitación “en el uso pedagógico de la plataforma”, destinadas a maestros de Colonia, Durazno y Florida, y que tendrán lugar en las sedes de Colaveco y El Fogón. De igual forma, la intención es “profundizar en la comprensión del cooperativismo agrario” y fortalecer “su integración en la formación de las nuevas generaciones”.

Durante la presentación, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que “tener Cooperativito como una plataforma que pone el foco en el cooperativismo en general, y en particular en las cooperativas agrarias, sin dudas es una oportunidad para generar instancias de aprendizaje a la interna del aula”.

Salsamendi valoró a las cooperativas como un “modo de organización social”, que conlleva “una forma que nos pone a los seres humanos a pensar un objetivo en común y planificar las acciones”, lo que calificó como “destacable”.

La directora de Inicial y Primaria dijo que esto se ve potenciado “cuando uno encuentra en esta plataforma web distintas posibilidades de fomentar aprendizajes”, y enumeró contenidos vinculados a los valores cooperativos, las cadenas de valor, la vida en el medio rural, el cuidado del ambiente y la ciencia y la investigación en el agro, así como las oportunidades laborales dentro del sector contenidos en ella. “Ahí hay un nudo que es bien interesante para que las maestras puedan tomarlo y desatarlo en el aula”, destacó.

“Esta herramienta, junto con otras que hacen al trabajo cooperativo en el aula, propician mejores instancias de convivencia porque propician la participación, porque propician la discusión [y] porque fomentan al colectivo conversando sobre un tema en común. Y esto no es menor, porque de verdad creemos que los valores cooperativos en el aula ayudan a mejorar todos estos asuntos”, recalcó.

Por su parte, ya concluido el evento, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, remarcó el rol de Cooperativito a la hora de promover los valores cooperativos. Recordó que la ANEP aborda esto como “un asunto que se trabaja en las aulas en todos los niveles y las modalidades”, en conformidad con la ley de cooperativas, por lo que su vínculo con “cada una de las asociaciones de cooperativas, tanto las agrarias federadas como las cooperativas de vivienda y las cooperativas sociales, es parte de las actividades cotidianas de gestión”.

Así, destacó que la herramienta contiene “un conjunto de informaciones” que “permite trabajar con la importancia del cooperativismo y sus valores en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria”, cuyo rol “desde el punto de vista económico” consideró “fundamental”.

Caggiani apuntó a la creciente migración del campo a la ciudad, fenómeno que “se agudizó en los últimos 20 años” y por el que instó a “acompañar las actividades que hagan uso intensivo de la tierra, pero que además organicen a la población”. Esto “va en sintonía”, no solo con los mandatos legales, sino también con “un siglo de política educativa en el medio rural, donde en Uruguay, donde hay un niño, hay una escuela”. “De hecho, este año se reabrieron diez escuelas rurales en lugares donde se había trasladado población con niños o se necesitaba reabrir”, destacó.