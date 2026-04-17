Este jueves se llevó adelante el Tocó Venir en Montevideo. El evento, que abrió las puertas del Velódromo de Montevideo cerca de las 15.30 a pesar de una leve llovizna, se extiende hasta un poco antes de la medianoche.

Con varias propuestas lúdico-recreativas y shows de música en vivo que acompañaron la tarde y la noche, la nueva generación de estudiantes de la Universidad de la República (Udelar) tuvo su bienvenida un año más.

Ximena Trujillo e Ignacio Nebuloni, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) contaron en diálogo con la diaria que el principal objetivo del evento es ser el primer espacio donde los nuevos estudiantes universitarios se encuentran “con algo más” al llegar a Montevideo, especialmente para aquellos estudiantes que vienen desde el interior del país. A su vez, dijeron que el Tocó Venir busca dar sentido a la trayectoria universitaria, ayudando a entender el organigrama de la Universidad y a quién plantear sus principales dudas sobre esta nueva etapa.

Por su parte, Nebuloni dijo que, a su parecer, “la bandera más grande” que tiene este evento es que “la universidad es una construcción”. Y agregó, “la Universidad no es solo un salón, sino que cada estudiante tiene la capacidad de incidir en hacer la universidad que ese estudiante entienda que tiene que ser”.

El evento, coorganizado por la FEUU, Udelar y la Intendencia de Montevideo, también recibió a los principales representantes de estas dos últimas instituciones, el rector, Héctor Cancela, y Graciela Villar, quien acudió en representación del intendente Mario Bergara. Cancela recordó durante su discurso de bienvenida que este año ingresaron “alrededor de 22.000 nuevos estudiantes en la universidad”, instalando un nuevo récord de inscripciones. A su vez, el rector agregó que es una generación en la que “un 60% del estudiantado son mujeres”, por lo que será necesario seguir luchando por “una mayor inclusión, una mayor equidad de género, una sociedad más integrada y más justa”.

La jornada invitó a compartir y participar de las diferentes actividades propuestas por los distintos servicios pertenecientes a la Udelar. Por ejemplo, desde la Facultad de Artes se invitó a participar cantando alguna canción, con instrumentos y micrófono proporcionados por el propio servicio. Además, hubo un rincón de juegos con ajedrez, tenis de mesa y una cancha de voleibol –como es habitual– para quienes prefirieron actividades deportivas.

También hubo un stand a cargo del espacio Movida Joven, donde se invitó a los jóvenes a disfrazarse y sacarse fotos como recuerdo de la jornada y también como insumo para compartir en redes sociales.

El espacio musical del evento estuvo a cargo de algunas bandas emergentes y otras con mayor trayectoria como Kumbiaracha, Ivana y los Imaginarios, NAW, Mariano Bermúdez, Anita Valiente, Mota y Luana, además de la presentación de DJ Fer Núñez y la DJ MUN.

Las próximas instancias del Tocó Venir en otras ciudades del país serán durante este mes: el 17 en Rivera, el 22 en Tacuarembó, el 23 en Cerro Largo y el 25 en Treinta y Tres.