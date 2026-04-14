Vuelve el Tocó Venir a Montevideo. Este jueves 16 se celebrará la edición 2026 del festival y, como ya es habitual, esta jornada de integración y celebración coorganizada por la Universidad de la República (Udelar), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intendencia de Montevideo (IM) se llevará adelante en el Velódromo Municipal.

El evento, que estaba previsto para el 15 de abril, debió modificar su fecha por el paro que fijó la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para el miércoles.

Con esta propuesta, la Udelar busca recibir a la nueva generación de estudiantes celebrando el inicio de una nueva etapa en su camino educativo. Según fue consignado en el sitio oficial de la institución, “Tocó Venir representa una invitación a salir del aula para vivir la universidad desde la cultura, el disfrute y el encuentro”.

Desde la institución se busca ampliar la descentralización abarcando distintas ciudades del país para reforzar su “presencia territorial”. Es por eso que este año, al igual que en ediciones anteriores, el evento ocurrirá en otras ocho localidades además de Montevideo. Entre ellas se encuentran Paysandú, Salto, Rocha, Maldonado, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.

Durante marzo se realizó el evento en Paysandú, Salto y Rocha. Las últimas y próximas instancias previstas para este mes serán el 17 en Rivera, el 22 en Tacuarembó, el 23 en Cerro Largo y el 25 en Treinta y Tres.

Durante la jornada, que dará comienzo a las 15.30, se podrá disfrutar de una variada grilla de propuestas culturales y musicales, entre quienes estarán Kumbiaracha, Ivana y los Imaginarios, NAW, Mariano Bermúdez, Anita Valiente, Mota y Luana, además de la presentación de DJ Fer Núñez y la DJ MUN.

A su vez, habrá actividades lúdico-recreativas y se podrá acceder a puestos de información sobre la oferta académica de las facultades y servicios universitarios. Por otro lado, el evento contará con propuestas gastronómicas, puntos de hidratación, puesto de salud, así como un “punto violeta” de información y asesoramiento sobre cómo actuar en caso de vivir o acompañar una situación de violencia de género.

El Tocó Venir, que tendrá entrada libre y gratuita, extenderá su jornada hasta la medianoche y contará con la presencia institucional del rector de la Udelar, Héctor Cancela, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.