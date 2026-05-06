Autoridades durante la presentación de la campaña nacional “Convivencia en clave de paz”, el 6 de mayo. Foto: Manuel Tort, Presidencia de la República

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) una serie de cortos audiovisuales en el marco de la campaña “Convivencia en clave de paz”, protagonizados por alumnos de los distintos subsistemas de la ANEP, en los que se comparten testimonios acerca de la convivencia dentro de los centros educativos.

La iniciativa, desarrollada desde la dirección de Derechos Humanos de la ANEP en colaboración con Unesco, busca promover la convivencia con un mensaje “en clave de paz” por parte de los estudiantes en un contexto “complejo y cambiante”, según compartió Nilia Viscardi, directora de Derechos Humanos de ANEP.

A su vez, Viscardi dijo que la campaña se conforma de “voces multigeneracionales”, lo que señaló como un aspecto necesario para generar una “ruptura” para la creación de un ámbito de diálogo intergeneracional sobre estos temas dentro del contexto educativo del país.

Por otro lado, la directora mencionó que dentro de la Comisión de Convivencia y Participación de la ANEP, creada en 2025, se promueve el trato de temas vinculados al género, la promoción de derechos y la seguridad en los trayectos hacia los centros educativos. Asimismo, señaló que este año está previsto diseñar un censo de convivencia y participación.

Durante la instancia participaron niños y adolescentes vinculados a los distintos subsistemas de la ANEP en representación de sus centros educativos. También asistieron autoridades de estos subsistemas, quienes agradecieron a los responsables en la creación de la campaña y, a su vez, utilizaron el espacio para reflexionar sobre la construcción de espacios de convivencia en el ámbito educativo.

Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, destacó la importancia del trabajo de la Comisión de Convivencia y Participación y recordó la relevancia de “aprender a convivir con otros”. A su vez, hizo alusión a los lugares en el mundo en donde hoy existen niños y adolescentes que no pueden acceder a la educación debido a la generación de conflictos constantes.

Por otro lado, señaló que una de las “funciones” que tienen los centros de formación es la creación de un espacio para aprender a vivir con otros, ya que es en el primer lugar donde las niñeces empiezan a compartir la convivencia con otros más allá de su propio hogar. Por tanto, destacó estos espacios como uno de los primeros lugares donde se aprende a “resolver conflictos, a enojarse y desenojarse, a divertirse y a disfrutar”. En ese sentido, resaltó que “los que fabrican esa realidad son ustedes”, refiriéndose a los estudiantes.

Ernesto Fernández, director de la oficina regional de Unesco en Montevideo, compartió algunas cifras vinculadas a episodios de violencia a nivel mundial y dijo que uno de cada tres jóvenes expresó haber sufrido algún tipo de episodio violento en centros educativos, mientras que uno de cada diez experimentó ciberacoso.

La instancia finalizó con una reflexión por parte de algunos jóvenes representantes de las instituciones educativas presentes en el lanzamiento, quienes destacaron la importancia de la “confianza” y el “apoyo” recibido en el entorno educativo, aspectos que les generan seguridad y comodidad al momento de asistir a clases. “Creo que, para sentirnos seguros, algo que ayuda mucho es ese apoyo de los docentes y los adultos que hay en la institución, y de los compañeros, porque gracias a ellos vas al liceo feliz, seguro y confiado de que te sentís en un lugar donde estás bien”, compartió Evelyn.

Los estudiantes también enfatizaron en la necesidad de crear espacios para compartir sus opiniones y preocupaciones. A su vez, mencionaron la importancia de la creación de una buena convivencia para la colaboración en la prevención del ausentismo en el aula. En ese sentido, consideraron que la construcción de “un futuro mejor” depende de la colaboración en conjunto, transmitiendo los aprendizajes y vivencias generados en los centros educativos como aspectos para compartir con la comunidad.

En cuanto a las piezas audiovisuales de la campaña, algunas ya se encuentran disponibles para ver a través de las redes sociales de la ANEP.