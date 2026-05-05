La Comisión de Educación y Cultura del Senado recibió este lunes a autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para continuar con el diálogo sobre el proyecto de la Universidad Nacional de la Educación (UNED).

Al terminar el encuentro, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, habló en conferencia de prensa y valoró como “muy positiva” la proyección del proyecto a futuro a partir del diálogo mantenido con la comisión del Senado. Asimismo, señaló que durante la sesión el organismo presentó ejemplos de otras instituciones, como la Universidad Tecnológica y el Consejo de Formación en Educación, para ilustrar cómo el sistema político logró alcanzar acuerdos sobre sus formas de gobierno.

Por otro lado, Caggiani enfatizó en que la creación de la UNED se presenta como una oportunidad “clave” para el desarrollo de la educación superior en todo el país y para su generalización, para que sin importar dónde se crezca se pueda “tener un estudio universitario”, ya que, por otro lado, también recordó que se trata de una “vieja deuda” con los docentes.

A su vez, en cuanto a los plazos de tratamiento sobre el proyecto, señaló que el presidente de la comisión, Sebastián Sabini, planteó la posibilidad de que el Senado vote el proyecto este año, de modo que obtenga media sanción y luego pueda pasar a la Cámara de Diputados.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi, miembro de la comisión, aseguró que el conflicto sobre el proyecto no está en “si cogobierno sí o cogobierno no”; según explicó, el principal desafío es garantizar que la formación docente, a la que definió como “la madre de todas las batallas”, cuente con una verdadera autonomía técnica, sin “ningún tipo de politización”. En ese sentido, señaló que las autoridades deberían ser designadas por el Poder Ejecutivo, con la venia del Senado, manteniendo así un carácter político en su nombramiento, como ocurre en el Consejo Directivo Central de la ANEP.

A su vez, Bianchi dijo que otro de los desafíos está en elevar el nivel académico, y advirtió que el país se ha rezagado en materia de formación docente y subrayó la necesidad de retomar una mirada crítica sobre el tema.

Por otro lado, dijo que, si existe una disposición a impulsar cambios de fondo, estos implican no solo decisiones legislativas, sino también esfuerzos concretos en materia presupuestal. “Es un proyecto de ley costoso, que no nos preocupa; para nosotros es una inversión, pero tenemos que asegurar los recursos”.

Además, sostuvo que, en caso de que el proyecto permanezca dentro de la ANEP, igualmente será necesario destinar recursos, aunque en menor cantidad, dado que la infraestructura ya existe. En ese escenario, explicó, el énfasis estaría puesto en perfeccionar la formación y no en la creación de nuevas estructuras.