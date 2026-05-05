El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) aprobó otorgar el título de doctor honoris causa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación al historiador italiano Enzo Traverso. Esta distinción reconoce su trayectoria académica y sus aportes al estudio de la historia contemporánea, en particular, en torno a los fascismos, el antisemitismo y las memorias del siglo XX.

La fundamentación de la distinción, presentada originalmente por los docentes Aldo Marchesi y Agustín Cano, destaca, entre otros aspectos, su extensa producción académica con una vasta cantidad de libros y artículos en español que reflejan su trayectoria en la investigación. Asimismo, se subraya que ha publicado en francés, italiano e inglés, y que sus trabajos han sido traducidos a otros idiomas. También se señala que su obra ha recibido numerosas distinciones, entre ellas los títulos de doctor honoris causa otorgados por la Universitat Autónoma de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad Nacional de La Plata.

Traverso, nacido en 1957, estudió Historia Contemporánea en la Universidad de Génova e hizo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente, es profesor de Humanidades en la Universidad de Cornell en Nueva York desde 2013.

A su vez, se detalla que en el plano de la investigación histórica, su trabajo ha aportado “una contribución relevante e ineludible para entender el origen, el desarrollo y las apropiaciones de ciertos conceptos surgidos en la modernidad occidental del siglo XIX y XX que resultan clave para los procesos políticos contemporáneos, como totalitarismo, genocidio, antisemitismo, revolución, izquierdas y derechas, entre otros”.

Asimismo, también se destaca que el trabajo de Traverso repasa con claridad distintas corrientes de pensamiento y muestra cómo los debates se conectan con la forma en que las sociedades recuerdan el pasado y discuten la política del presente. “Enzo Traverso ha ocupado un lugar activo en el ejercicio público de las humanidades desde una perspectiva crítica, comprometida y humanista”, donde se destaca, como ejemplo, la publicación del libro Gaza ante la historia, en 2024. En particular, la propuesta de entrega del doctorado honoris causa destaca su “activa denuncia del genocidio en Gaza, el antisemitismo y sus usos políticos”.

Por otro lado, según la ordenanza de la Udelar que establece que “podrá entregarse el título de doctor honoris causa a quienes hayan prestado una contribución notable al progreso de la ciencia, la cultura o el bienestar general”, se señala que el historiador e investigador “cumple con estos requisitos, tanto por sus aportes científicos en el campo de la investigación histórica, como por su compromiso con el desarrollo público de las humanidades para comprender mejor el mundo en que vivimos, y transformarlo”.

Está previsto que Traverso viaje a Uruguay el próximo año para recibir la distinción y que, en ese marco, brinde una conferencia en el Paraninfo de la Udelar.