ANEP y Red de Centros Interdisciplinarios firmaron convenio que fortalece apoyo técnico en procesos de inclusión educativa

El acuerdo tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de estudiantes que requieren apoyo o adaptaciones durante el proceso educativo.

Este lunes, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Red de Centros Interdisciplinarios del Uruguay firmaron un convenio con el objetivo de fortalecer la articulación entre el sistema educativo y los equipos técnicos de la red.

Con este objetivo, el convenio fortalece la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, alteraciones del neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje en todo el país que forman parte del sistema educativo público, al garantizar que los equipos especializados atenderán estas dificultades específicas.

El acuerdo “no crea algo nuevo”, explicó Mariela Méndez, presidenta de la Red de Centros Interdisciplinarios, sino que permite institucionalizar la colaboración entre equipos docentes y profesionales de la salud para mejorar las trayectorias educativas de aquellos estudiantes que requieren una atención especializada. “Cuando un niño no recibe a tiempo los apoyos que necesita, no solo se compromete su desempeño académico, se vulnera su derecho a participar plenamente en la vida escolar”, afirmó Méndez, y agregó que el desafío de acompañar a los estudiantes no debe recaer solo en la institución escolar, sino que es necesario trabajar de forma articulada y mantener diálogo entre todos los servicios implicados para que exista una verdadera mejora educativa.

Además, esta articulación entre instituciones permitirá asegurar el derecho a la educación para todos los estudiantes que alcance el sistema educativo a través de la construcción conjunta de herramientas y la creación de respuestas a tiempo para sostener trayectorias educativas más inclusivas.

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y puestos en común durante la jornada de la firma, uno de cada cuatro estudiantes se retrasa en su trayectoria educativa. A su vez, un comunicado compartido por la propia red advierte que “casi 30.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, alteraciones del neurodesarrollo y dificultades del aprendizaje están por fuera del sistema de cobertura” en Uruguay. En ese sentido, Méndez celebró que este convenio inicie una etapa “más fructífera” de cooperación entre el sistema educativo y el de salud para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y así paliar el rezago.

La Red de Centros Interdisciplinarios del Uruguay existe en todos los departamentos del país, en donde se extiende en 57 localidades y cuenta con equipos conformados por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, pediatras, psiquiatras, fisioterapeutas, entre profesionales de otras disciplinas vinculadas al desarrollo y al aprendizaje. Según relató Méndez, estos profesionales “han coordinado cotidianamente con docentes, escuelas, colegios y con alumnos” para orientar estrategias educativas y llevar adelante un proceso de acompañamiento a las familias.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, destacó que el trabajo entre ambos organismos ya ocurre y que el convenio tendrá el objetivo de mejorar ese proceso. Destacó que el convenio se suma a una línea de acciones orientadas a la mejora de los procesos de inclusión de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y mencionó que Uruguay avanzó “mucho” en los últimos años en una matriz de protección social que evita que los centros educativos trabajen solos y que involucra múltiples áreas para mejorar esta intervención.

Finalmente, manifestó que se deberá poner sobre la mesa todo el trabajo que se lleva adelante en este aspecto, tanto las fortalezas que se han alcanzado hasta el momento como las debilidades que aún quedan por abordar.