Centros educativos y estudiantes uruguayos pueden participar en modelo de Naciones Unidas que apunta a generar debate entre pares

El primer día suele comenzar con un silencio expectante y un murmullo nervioso. Para muchos jóvenes de entre 15 y 18 años, pararse frente a sus pares a argumentar, debatir y defender una postura de un país extranjero se trata de un gran desafío. Sin embargo, con el correr de las horas de negociación en el Modelo de Naciones Unidas, ese temor inicial parece ir tomando otra forma.

2017 fue el primer año en que la asociación civil Uruguayos Empoderando –creada en 2014 y conformada por una red de jóvenes voluntarios– llevó adelante el Modelo de Naciones Unidas en Uruguay, luego de haber participado en la experiencia en Argentina. Hoy, camino a su novena edición, el proyecto se sostiene gracias al trabajo voluntario de jóvenes que año a año asumen distintos roles para mantener vivo este espacio de participación.

Lara Budiño, actual secretaria de Infraestructura de la propuesta, contó a la diaria que la actividad está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años de distintas instituciones educativas del país que deseen participar en un simulacro diplomático que representará a los cuatro órganos de las Naciones Unidas durante tres días. La iniciativa, según contó, busca generar un espacio de debate e investigación, además de brindar a los participantes la oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación y argumentación al representar a un país. A su vez, destacó que la actividad es independiente de los centros educativos y que los participantes no reciben una calificación por su desempeño.

Para formar parte de la actividad es necesario inscribirse preferentemente en grupos, aunque Budiño aclaró que también existe la posibilidad de inscripciones individuales, en caso de que los estudiantes quieran participar pero su institución no se adhiera a la propuesta. Los equipos voluntarios del proyecto se encargan de contactar a los distintos centros educativos del país para difundir el modelo, y luego las inscripciones se canalizan por intermedio de las autoridades de cada centro educativo y cada grupo inscripto propone un listado de cinco países a los que pretende representar, para que más tarde se les asigne uno.

“Cada participante elige un país que va a representar, del que va a tener que investigar el contexto, el desarrollo, cómo toma decisiones y representarlo”, explica Budiño, y agrega que el objetivo es poder representar a este país para defender su postura, aunque los valores del estudiante puedan no coincidir totalmente con los del territorio asignado. Previo al debate del modelo, habrá una instancia de simulacro en la que se brindará información sobre el contexto de la actividad y que servirá como guía para el proceso de una jornada más extensa que se llevará adelante en setiembre.

Cada grupo contará con el apoyo de un voluntario de la asociación, quien tomará el rol de “delegado referente” y guiará a cada equipo durante las distintas instancias de participación de la propuesta, así como en los momentos previos.

Según señaló Budiño, la propuesta alcanzó mayor participación durante los años previos a 2020, cuando la actividad se vio interrumpida por la pandemia de covid-19. Durante 2019 la voluntaria de la propuesta contó que el modelo de Naciones Unidas alcanzó a reunir a un número cercano a 300 participantes, pero que los años posteriores esa cifra descendió a aproximadamente 100.

En cuanto a las temáticas previstas para esta edición, Budiño señaló que se debatirán problemas de escala mundial, entre los que destacó especialmente la inteligencia artificial y la inmigración, además de las situaciones de conflicto específicas que se analizarán en el modelo, dentro del Consejo de Seguridad.

En esta edición, la actividad se realizará el 11, 12 y 13 de setiembre en la sede Centro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Budiño explicó que en esta ocasión la actividad tendrá un costo de 1.000 pesos por participante, destinado a cubrir los gastos de cada jornada. Sin embargo, señaló que existen algunas excepciones: las personas que participen en la actividad y vengan desde el interior tendrán una exoneración total del costo, y a los estudiantes de liceos públicos se les brindará una beca del 50% del costo total.