Liceo 11 del Cerro fue ocupado desde el viernes tras incumplimiento de máximo de estudiantes por grupo

Aunque la medida será levantada en la jornada de hoy, el núcleo sindical evalúa la continuidad de la situación y señala que el episodio es “la gota que derramó el vaso”.

El liceo 11 de Montevideo permanece ocupado desde el viernes por el núcleo sindical docente, luego de que la inspección del centro educativo, en acuerdo con la dirección, incumpliera una pauta vigente desde hace años que establecía un máximo de 30 estudiantes por grupo, explicaron.

La medida de ocupación se llevó adelante luego de la asignación de un alumno a una clase que ya había alcanzado el límite establecido, explicó Rodrigo Camaño, vocero del núcleo sindical del liceo, a la diaria. A su vez, afirmó que esa decisión implicó la ruptura del acuerdo y recordó que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria había resuelto con anterioridad que, si se sobrepasaba el límite de alumnos por clase, la respuesta sería la ocupación. El docente agregó que tanto la dirección como la inspección conocían de antemano que esa era la medida prevista, pero igualmente resolvieron incorporar al estudiante.

Camaño sostuvo que el acuerdo nunca había sido vulnerado y que había permitido mantener el tope de estudiantes por grupo durante años. Según señaló, exceder ese límite “no es un capricho”, ya que afecta directamente las condiciones de trabajo docente y las posibilidades de acompañar “la diversidad” de los grupos de estudiantes, por lo que desde el núcleo sindical consideran que la ocupación es una respuesta al incumplimiento de lo acordado.

A su vez, los docentes alegan que este episodio “no es un hecho aislado”, sino que fue “la gota que derramó el vaso”. Según señaló Camaño, la ocupación responde a una acumulación de situaciones que el núcleo sindical atribuye a la administración del liceo y a las sucesivas inspecciones que han pasado por el centro en los últimos años. Entre ellas, mencionó episodios de desvalorización del trabajo docente y un deterioro del vínculo entre el liceo y las familias.

En cuanto a la disolución de la medida de ocupación, asegura que se extenderá hasta el día de hoy y que a partir del miércoles el funcionamiento del liceo será normal, aunque aún intentan alcanzar un acuerdo con Secundaria. En ese sentido, Camaño dijo que esta resolución se tomó al lograr concretar una reunión con el secretario docente de Secundaria, Javier Landoni, para el viernes de esta semana.

Aunque el conflicto se mantiene, Camaño afirmó que el núcleo sindical docente continuará en asamblea permanente para evaluar la continuidad de la situación esperando a la instancia de negociación del viernes. A su vez, señaló que durante los días previos se informará a las familias de la institución educativa sobre los pasos a seguir.