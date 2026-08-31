El teatro Solís invitó a cinco centros educativos para realizar un podcast en el marco de sus 170 años

En el marco de los 170 años desde que el teatro Solís abrió sus puertas por primera vez al público, la institución convocó a centros educativos del país para realizar una grabación que presente la historia del teatro mediante un podcast llamado Solís 170, una producción de audio que será finalmente compartida con el público.

El día de sol acompañó la llegada de la escuela 61 desde Los Cerrillos, Canelones, hasta Montevideo para arribar al teatro. Ya en la sala Delmira Agustini, cada niño y niña de quinto y sexto de escuela se acomodó en una silla que los esperaba para que pronto las técnicas de la sala comenzaran a explicar cómo se desarrollaría el proceso de grabación durante la mañana.

Anna Pignataro es la coordinadora del área educativa del teatro y contó a la diaria que la idea de hacer un podcast junto con centros educativos surgió como una iniciativa para incorporar sus voces y el trabajo de instituciones en ese formato, como una herramienta adaptable a distintas temáticas. A su vez, señaló que desde el teatro conocían algunas iniciativas de centros educativos vinculadas a la realización de programas de radio y podcast al momento de abordar temas relacionados con los formatos comunicativos.

Después de la bienvenida de los estudiantes, comenzó la grabación. Divididos en tres grupos integrados por cuatro alumnos, cada uno participó de la realización de una escena del guion. La directiva técnica del equipo de grabación del teatro consistía en hablar “sin miedo” y de frente a los micrófonos que estaban sobre la mesa. Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ensayar cada escena antes de la grabación final.

Pignataro explicó que cada centro educativo trabajó en la realización de su propio guion para contar la historia del teatro a lo largo de sus 170 años y dijo que desde la organización del Solís resultó “una sorpresa” el abordaje de la temática, ya que conocieron la historia de cada guion durante la jornada de grabación. La idea sobre la realización de los guiones, según plantearon desde el Solís, estuvo centrada en “indagar en el conocimiento del edificio, de las diversas disciplinas escénicas, artistas, eventos e hitos culturales, así como el quehacer actual de una institución cultural de relevancia nacional e internacional”. A partir de allí, cada institución incorporó su propia impronta.

La selección final de los proyectos incluyó el trabajo de cinco centros educativos y, según contó Pignataro, para la elección de las propuestas se consideró la inclusión de diversos centros –públicos, privados, del interior del país y de Montevideo–. A su vez, contó que tuvieron en cuenta la forma de abordaje de la temática y cómo cada proyecto puso la mirada en distintos aspectos del proceso histórico del teatro.

Pignataro contó que, durante el proceso de armado del guion, la escuela 61 logró entrevistar a Martín Blanchet, técnico del área de iluminación del teatro, quien les compartió mediante un diálogo virtual aspectos técnicos sobre los componentes escénicos del teatro y con quien pudieron ampliar su conocimiento para el armado de la historia final.

Sin embargo, el proceso de realización del podcast no termina con la grabación. Pignataro contó que luego de esta instancia cada institución educativa recibirá su grabación “en crudo” para trabajar en la posproducción del audio. Una vez finalizado ese trabajo, la difusión del podcast estará a cargo del teatro y se realizará mediante sus plataformas oficiales de comunicación.

La iniciativa, que en su nombre incluye el lema “por escolares, para escolares”, incluyó la participación del colegio Anglo School, la escuela 354 Junquillos, el Centro de Enseñanza Integral de Rocha y el Colegio Bilingüe de Ciudad Vieja, además de la escuela 61.