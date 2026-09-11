Estudiantes de distintos gremios se movilizaron frente al Codicen en respaldo a reclamos de gremios de secundaria

Entre los principales reclamos se encuentra la apertura de un liceo de bachillerato en La Teja y un protocolo para el abordaje de situaciones vinculadas a violencia de género en los centros educativos.

Estudiantes agremiados de Secundaria, Magisterio, el Instituto de Profesores Artigas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se concentraron este viernes frente al edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública para hacer escuchar sus reclamos y reivindicaciones ante las autoridades del organismo.

La movilización fue impulsada inicialmente por estudiantes del liceo 36 Instituto Batlle y Ordóñez y posteriormente fue convocada en conjunto con la Coordinadora de Gremios de Secundaria del área Metropolitana (GSM). Lia Hirigoyen, vocera de GSM, explicó a la diaria que entre sus principales reivindicaciones está la apertura de un nuevo liceo de bachillerato en La Teja, debido a que estudiantes de la zona deben trasladarse a otros centros de estudios que ya cuentan con superpoblación de estudiantes.

Según explicó, la creación de un nuevo centro para los estudiantes de la zona permitiría atender la demanda que hay allí y evitar que continúe concentrándose la matrícula en liceos que ya tienen dificultades derivadas de la cantidad de alumnos.

Otro de los reclamos estuvo vinculado al abordaje de la violencia de género en los centros educativos de Secundaria. En ese sentido, la estudiante planteó la necesidad de tomar medidas para frenar estas situaciones y señaló que resulta “difícil y horrible” estudiar en un contexto en el que las estudiantes sienten miedo de circular y de enfrentarse a situaciones de violencia de género.

En este marco, reclaman la creación de protocolos de actuación frente a situaciones de violencia de género en los centros de estudio. Según indicó Hirigoyen, la propuesta de los gremios es que estos mecanismos sean elaborados de forma conjunta con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) para lograr establecer herramientas claras para prevenir y abordar este tipo de situaciones. Sobre este aspecto, contó que hoy se mantuvo una reunión con la DGES en la que se comenzó a tratar el asunto.