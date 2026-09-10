La DGEIP abre preinscripciones para educación inicial y primer año de escuela en 2027

Las preinscripciones se realizan del 14 de setiembre al 11 de octubre a través de la plataforma Gurí Familia.

El lunes se abrirán las preinscripciones para grupos de educación inicial -nivel 3, 4 y 5- y de primer año de primaria en jardines y escuelas públicas el año que viene. Según informó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), el período de inscripción se extenderá hasta el 11 de octubre.

La DGEIP comunicó que las preinscripciones se realizarán únicamente a través de la plataforma Gurí Familia, a la que se accede a través de la web o de una aplicación para teléfonos celulares. En el caso de las familias que no cuenten con medios adecuados para realizar las inscripciones online, la DGEIP señala que las escuelas y jardines públicos darán apoyo para que la preinscripción pueda concretarse.

Los niños y niñas que pueden anotarse son los que tengan tres, cuatro, cinco y seis años cumplidos al 30 de abril del año que viene.