Gremio estudiantil ocupó el liceo IBO en repudio a la “violencia machista” en los centros educativos

Desde el Ceibo entienden que se necesita “más apoyo y más seguimiento” y reclaman “mejores equipos multidisciplinarios”, además de un 6+1% para la educación y la investigación y un liceo en La Teja.

Los estudiantes del liceo IBO, agrupados en el Centro de Estudiantes del liceo IBO (Ceibo), resolvieron este martes ocupar el recinto educativo en repudio a los episodios de violencia machista en los centros de educación secundaria, entre otras reivindicaciones. Según informó el gremio en redes sociales, la medida fue acompañada por la mayoría de los estudiantes que asistieron a la asamblea en la que se discutió, con 649 votos afirmativos en 676, además de 9 en contra y 18 abstenciones.

En diálogo con la diaria, el integrante del Ceibo Leandro Sotelo apuntó a “la violencia patriarcal” dentro de los liceos como un asunto “bastante grave” que las autoridades deben atender, y que constituye “una de las razones” detrás de la medida.

Por su parte, Sofía Benítez, que también integra el gremio estudiantil, dijo que si bien la “reivindicación más grande” se enmarca en los diferentes reclamos que siguieron al intento de femicidio contra una estudiante de 19 años en el anexo de la Facultad de Medicina la semana pasada, y busca advertir a las autoridades que las situaciones de acoso son algo “también está pasando y no se está llevando de la forma en que se tendría que llevar” en el recinto educativo, también existen otras demandas, como la incorporación de “mejores equipos multidisciplinarios, para que no pasen estas cosas y tengan seguimiento”.

Consultados respecto acerca de la situación particular del centro educativo, los integrantes del centro de estudiantes abogaron por la necesidad de “seguimiento” de los casos, así como que “realmente se tomen las cosas como son”. “Aunque sea la cosa más mínima, que se tome con el peso que tiene”, sostuvo Benítez.

Asimismo, Sotelo postuló que si bien el recinto educativo ya cuenta con equipos, estos “no están bastante presentes” y “hacen falta”. Los integrantes del Ceibo denunciaron el hecho de que los estudiantes cuentan con “una sóla psicóloga que tiene pocos horarios” y “una referente sectorial, que también tiene muy pocos horarios”. “Necesitamos que se tenga más apoyo y más seguimiento a estos temas, y que se tome con el peso que se tiene que tomar, porque son cosas graves que pueden llevar a cualquier otra cosa”, advirtió Benítez.

Así, la integrante del Ceibo apuntó a la necesidad de alcanzar el 6+1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y la investigación, respectivamente, ya que “es necesario presupuesto para tener mejores equipos”. En consecuencia, los estudiantes preparan una manifestación frente a la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para este viernes: “La concentración iba a ser solo por el presupuesto, pero se modificó y va a ser lo mismo, [también] en contra de la violencia patriarcal, y bueno, para que las autoridades realmente nos escuchen y se haga algo”, expresó Benítez.

Otro de los pedidos del Ceibo se vincula a la instalación de un liceo de bachillerato en La Teja, un hecho que se vincula a la proximidad del liceo IBO –situado en el Prado– con dicho barrio, lo que en los hechos significa que sirve a parte de la población estudiantil proveniente de dicho barrio.

Consultados al respecto, Sotelo sostuvo que la construcción de un recinto educativo en esa zona permitiría “que los estudiantes se acerquen más a los puntos educativos”, mientras que Benítez expresó la preocupación del gremio estudiantil ante la situación, ya que existe “gente que deja de estudiar por situaciones [...] como les quede lejos el liceo o porque no hayan viandas”, si bien matizó que este último no sería el caso del liceo IBO.

“Es preocupante, porque se le está dando una educación pobre a la gente pobre”, evaluó, para también abogar por una mejora de las condiciones edilicias de los recintos educativos, algo que no sucede en aquellos a los que los estudiantes acceden hoy en día.