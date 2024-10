Cabildo Abierto (CA) entregó este lunes más de 320.000 firmas al Parlamento para habilitar el plebiscito “contra la usura y por una deuda justa” en las elecciones departamentales de mayo. El candidato presidencial Guido Manini Ríos brindó una conferencia de prensa en la que destacó que se trata de un día “histórico y de alegría para todos los uruguayos”.

El plebiscito busca introducir cambios en el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura. El coordinador de la comisión pro-referéndum, Enrique Montagno, contó en la conferencia que el trabajo “llevó 18 meses, entre la planificación y la puesta en ejecución” y destacó que, “contra viento y marea, CA llegó a las firmas necesarias, cuando creían que nosotros no íbamos a alcanzar”.

En un primer momento, CA tenía como objetivo que el plebiscito se pusiera a votación en las elecciones de octubre, pero al no llegar a las 270.000 firmas que se requerían antes del 27 de abril, optaron por seguir juntando firmas para presentar la consulta popular en un eventual balotaje, aunque luego resolvieron que se someta a votación con las elecciones de mayo.

“Con poca experiencia, un partido con cuatro años de historia, nos dimos la alegría de decir: ‘vamos a llevar adelante este plebiscito’, cuando todo el mundo pensaba que no teníamos experiencia y no lo íbamos a lograr”, destacó. En ese marco, sostuvo que en la campaña para juntar firmas recorrieron 278 localidades y hubo 454 equipos trabajando. Asimismo, destacó que en Montevideo recorrieron “60 barrios con más de 70 equipos y hubo gente que no era de CA” que adhirió a esta causa, “lo cual nos llevó a que al final de la campaña estuviéramos trabajando con un entorno de unas 1.600 personas aproximadamente”.

Enrique Montagno, Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, durante la conferencia de prensa. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Montagno señaló que, a diferencia de lo que sucedió con las firmas para habilitar el plebiscito de la seguridad social, “durante 90 días trabajamos con los equipos en la sede mirando formulario por formulario, prácticamente hicimos el trabajo que hace la Corte Electoral, y llegamos a descartar 25.534 firmas que tenían problemas de faltas, problemas de datos equivocados, canceladas, inhabilitadas”. En ese sentido, destacó que entregarán 322.928, buscando reducir cualquier posibilidad de error.

Por su parte, Manini Ríos señaló que, “por primera vez en la historia del Uruguay, los uruguayos tendrán la posibilidad de decidir en un tema que los viene angustiando, amargando desde hace muchísimo tiempo”. Señaló que el problema de las deudas es uno de “los más grandes problemas que tienen que afrontar los uruguayos, particularmente los más frágiles, que no tienen más remedio que recurrir a un préstamo en un momento de un año”.

Luego agradeció a “algunos actores por fuera” de CA que apoyaron la campaña y mencionó a los militantes del Partido Ecológico Radical Intransigente, a la diputada Nancy Núñez, del Partido Nacional de Paysandú, al edil [Marcelo] Tortorella, del Partido Nacional de Paysandú, a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Rocha. “Pero el 99% de las firmas que hoy se entregan se deben a la militancia de Cabildo Abierto”, destacó.

Sostuvo que este es uno de los “grandes temas que afectan a la gente”. “Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no va preso, no le cambia la vida si Orsi debate o no debate, no le cambia la vida si algún candidato hace gimnasia y muestra sus músculos. Al pueblo uruguayo lo que le cambia la vida es que el sistema político de una vez por todas le solucione sus grandes problemas”, señaló.