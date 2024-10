El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) se reunió el miércoles con la fórmula presidencial, integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, y el comando de campaña liderado por el senador Alejandro Sánchez. El motivo del encuentro fue afinar detalles sobre lo que resta de campaña electoral, a menos de 20 días de las elecciones nacionales, y hacer un repaso de la coyuntura política. En ese marco, según declaró el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y supo la diaria con base en las fuentes consultadas, se conversó sobre una serie de encuestas de opinión pública contratadas por el Partido Colorado para realizar una medición día a día de la “inclinación del voto”.

Según consignaron El Observador y Búsqueda, el análisis de la encuestadora Equipos incluye 100 casos diarios y un acumulado de los casos analizados en los siete días anteriores, con un margen de error de 3,5%. Los últimos datos conocidos son los del 6 de octubre, que muestran que el conjunto de partidos de la coalición supera al FA y que el candidato colorado, Andrés Ojeda, está a dos puntos del presidenciable nacionalista, Álvaro Delgado.

Orsi tiene una “inclinación de voto” del 41% de los encuestados; Delgado, de 22%, y Ojeda, de 19%. La intención de voto del FA mostró un descenso, según publicó Búsqueda, de cuatro puntos si se compara la cifra del 6 de octubre con la del 2 del mismo mes. El PN se ha mantenido en un 22% y el PC pasó de 17% a inicios del mes y registró un 19% el 6.

Estos datos fueron comentados en la reunión del Secretariado frenteamplista, a pesar de que la convocatoria tenía como fin analizar lo que resta de la campaña, en cuanto a las acciones que el FA llevará adelante de acá al 27 de octubre. Según comentaron las fuentes, llamó la atención el margen de error del trabajo, algo que fue ratificado por Pereira en rueda de prensa. El presidente del FA tildó de “gigantesco” ese dato.

“[Andrés] Ojeda hace cualquier cosa, viola la ley”, opinó el mandatario frenteamplista al ser consultado sobre la contratación y divulgación de estas encuestas. “Violó la ley un mes antes de empezar la campaña, porque andaba haciendo 10.000 spots de campaña. Es abogado y viola la ley, ¿qué puedo hacer yo?”, se preguntó, y cuestionó a la Corte Electoral por no haberse pronunciado sobre una denuncia presentada por un spot de campaña. “Violan la ley y luego son los partidos de las leyes. Está bravo. Que Ojeda haga lo que le parezca”, sentenció.

Defensa del programa ante la polémica

En rueda de prensa, el presidente frenteamplista respondió, nuevamente, a los cuestionamientos por parte del oficialismo sobre si el FA presentó o no su programa de gobierno. “Yo no sé si tienen algún problema. El programa del FA es el único que hay, ¿se conoce el programa de la coalición? El programa del Frente Amplio está en la página del Frente Amplio. Cualquier uruguayo puede entrar, ¿dónde puedo entrar para conocer el programa de la coalición?”, se preguntó.

La polémica en torno al programa se reavivó en la última semana, luego de que la candidata a la vicepresidencia dijera en una entrevista con Ciclo que lo que el FA tiene es un programa y “prioridades”, pero que eso no configura un “plan de gobierno”, que es “una cuestión más estructurada”.

Consultado al respecto, Pereira aseguró que Cosse “fue clara”. “El FA hizo 48 propuestas concretas en Colonia; ningún partido ha hecho más propuestas que el Frente Amplio, propuestas que tienen que ver con la vida de la gente. El que dice eso es porque no leyó nada. Entiendo que quieren generar aquello de la sociedad desinformada, pero la gente no es tonta”, lanzó Pereira.

El miércoles, en un acto en la ciudad de San Carlos, Maldonado, Cosse aseguró que el FA “tiene un programa que marca una estrategia integral” y que “no se olvida de ningún tema”. “Este programa es un programa que trae humanidad. Hay una forma de plantear la realidad, los problemas y las soluciones en el país. Como decimos los ingenieros, el papel resiste cualquier cosa, pero nosotros no sólo tenemos programa, tenemos credibilidad. Una credibilidad histórica. Porque el Frente Amplio no nació ayer, no es una coalición circunstancial que nació en contra de otros. Nunca nos olvidamos que somos un partido de programa”, aseguró.

El candidato a la presidencia dijo en la ciudad fernandina que el programa del FA es “de los más fáciles de entrarle”. “Tiene todos los aspectos”, valoró, y cuestionó que el partido recibiera críticas por tener un programa “muy general” y también por haber presentado sólo 48 medidas prioritarias. “Nos dicen que son pocas. No importa, nosotros vamos a seguir con las propuestas”, sentenció.