Al igual que los candidatos Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Álvaro Delgado (Partido Nacional), este lunes el presidenciable por el Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, viajó a Buenos Aires, Argentina. Pero a diferencia de los dos primeros, que lo hicieron para hablar ante empresarios argentinos en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Ojeda viajó para desplegar un raid por varios programas de radio y televisión argentinos.

El candidato colorado empezó a hacerse conocido en Argentina hace algunas semanas, a raíz de que allá comenzó a circular el famoso spot que filmó en un gimnasio. El spot recibió comentarios –no necesariamente de contenido político– de personalidades del país vecino, en algunos casos externas al ámbito de la política, como, por ejemplo, de la panelista Yanina Latorre, de la periodista Viviana Canosa y del influencer Martín Cirio, popularmente conocido como La Faraona.

A su vez, en medio de ese despertar mediático en la vecina orilla, el asesor político y de imagen Jaime Durán Barba, que trabajó para el expresidente argentino Mauricio Macri, dijo en un programa de LN+ (el canal del diario La Nación) que en Uruguay “se está dando un terremoto” con Ojeda, que “está por pasar a la segunda vuelta y, si pasa a la segunda vuelta, gana”.

Este lunes, Ojeda estuvo en varios programas argentinos; por ejemplo, de tarde participó en el que conduce Alejandro Fantino en radio y de mañana fue entrevistado en el programa de radio El observador, del periodista Luis Majul, que lo presentó como un candidato que “está generando una especie de altísimo impacto”. El periodista subrayó que ya “lo comparan” con el presidente argentino Javier Milei “por la rapidez” con la que está creciendo “en las encuestas y en la consideración de los uruguayos”.

Ojeda le señaló que el primero que hizo esa comparación, “en términos de crítica”, fue el periodista Jorge Rial. En efecto, hace una semana, Rial compartió en su cuenta de X el spot de Ojeda en el gimnasio, que se hizo viral, y añadió: “En Uruguay apareció otro outsider de la política. Pero, a diferencia de Milei, Andrés Ojeda quiere una mascota… viva. Ojo que no lo veamos como presidente. Nosotros ya sabemos de eso”.

En el programa de Majul, Ojeda señaló: “Si la crítica viene por el lado de que hemos comprendido el cambio de época, que hay una nueva política, con cosas que antes no funcionaban y ahora funcionan, y cosas que antes funcionaban y ya no funcionan más, yo acepto la comparación. El mundo cambió y la sociedad cambió; el que lo entiende avanza al futuro, y el que no lo entiende queda en el pasado”.

Ojeda agregó que él viene “a interpelar el paradigma tradicional y a decirle a la gente que hay una nueva política que llegó para quedarse”, y subrayó que “es verdad que esa nueva política, en Argentina, se llama Javier Milei”.

Consultado sobre la situación de Uruguay, en el programa de Majul, Ojeda dijo que el presidente Luis Lacalle Pou “ha laburado bien”, y agregó que el gobierno “tiene un gran acierto en materia económica”, ya que “es un país que con pandemia, inundación, sequía y una guerra en Ucrania aumentó el empleo, el salario real y tiene un grado inversor récord”.

“Hay, sí, quizá, dos debes muy importantes: uno en política exterior, en la apertura de mercados, y el segundo, que es el que la gente más reclama, en materia de seguridad pública. No porque Uruguay esté especialmente mal con respecto a la región, sino porque está algo mal con respecto a sí mismo, sobre todo en materia de narcos y de algunos homicidios que Uruguay no estaba acostumbrado a ver”, sostuvo.

En medio de la entrevista, Majul pasó al aire el spot del gimnasio y luego le preguntó si –como dice el candidato en el spot– va a adoptar una mascota y cuál sería. “Voy a adoptar un perro, estamos en ese proceso ahora. Pero lo vamos a poner más al final de la campaña. Porque, aparte, quiero elegir bien”, contestó.

Este lunes Ojeda también estuvo en el programa que conduce Luis Novaresio en LN+ y, al presentarlo, el periodista también recordó el spot del gimnasio y lo volvió a pasar. Novaresio le preguntó dónde se ubica ideológicamente y, como viene diciendo desde que lanzó su precandidatura, contestó que se define como “pragmático”. Sostuvo que el PC “es el partido del centro de Uruguay por definición histórica” y señaló que el Frente Amplio es una oposición, “para que cualquiera entienda, similar al kirchnerismo, por decirlo de alguna manera”.

“En este mundo de nueva política, a mí la comparación con Milei me cae muy bien, porque fue el factor sorpresa, lo cambió todo y logró demostrar que este aparato que tengo acá [por el celular] cambió la política absolutamente y que el acarreo y el choripán murieron con esto. [Milei] ganó en provincias donde no sólo no tenía estructura, sino que no fue. Conectar vale más que tener punteros en cada lugar del país”, aseguró.

Colorados valoran que el “timing” de su campaña es “buenísimo”

Fuentes del entorno de Ojeda señalaron a a diaria que el viaje a Buenos Aires de este lunes fue para “hacerse más conocido y generar el contenido para acá”, es decir, para Uruguay, y destacaron que empezó a tener más llegada en Argentina cuando varios medios reprodujeron el spot del gimnasio.

A su vez, un dirigente del PC destacó el viaje de Ojeda a la vecina orilla porque Argentina “siempre es una caja de resonancia” y da la idea de que “hay interés por escuchar la opinión” de los argentinos sobre el candidato, que se mira con cierto “prestigio”. Además, subrayó que Ojeda “se presta más para eso”, en cuanto al tipo de programa al que va o de preguntas que le hacen al candidato, porque es más acorde a su “estilo de campaña, de siempre levantar un poquito la apuesta”.

Para el dirigente colorado, Ojeda “es más funcional a eso” porque Argentina “tiene más tendencia al show”, entonces, “está más acorde al perfil de su campaña y de su forma de pararse en los temas”. “El efecto disruptivo de la campaña quizás en Argentina no se vea sorprendente como acá, por las diferencias naturales”, señaló.

El dirigente colorado sostuvo que a Ojeda “le sirve” este raid mediático, ya que “hasta ahora ha sido un éxito todo eso”. Agregó que el “timing” de su campaña es “buenísimo” porque “va de menos a más”, que es lo “ideal”; en cambio, a su juicio, el candidato blanco, Delgado, “está pidiendo la hora”. Agregó que no sabe si Ojeda podrá superar a Delgado en la elección del 27 de octubre, pero “va generando la percepción de que sí, que es lo que importa”.