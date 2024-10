“Como no podía ser de otra manera, vamos a hacer algo distinto para cerrar la campaña”, dijo el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en la sede partidaria, este jueves de noche, a pocas horas de que empiece la veda de cara a la elección del domingo. Ojeda estuvo acompañado por el candidato a vicepresidente por el PC, Robert Silva –aunque no habló–, y el evento consistió en un mensaje a varios dirigentes del interior vía Zoom y la prensa.

Ojeda subrayó que el evento tenía como objetivo dar un mensaje final “que no es el de un acto” ni “a los gritos con la gente”, sino “más sentido y más desde el corazón”. “Aparte, busca también intentar que la gente no salga de sus lugares de trabajo político y no tenga que hacer un montón de kilómetros y gastar un montón de plata para venirse a Montevideo a los efectos de estar en un acto”, subrayó.

Dijo que su balance de la campaña es “profundamente positivo”, ya que empezó la interna con “un partido que marcaba 3%” y hoy “ninguna encuestadora” afirma que no puede pasar a la segunda vuelta. “Todos dicen que la elección está abierta. Tomando en cuenta la disparidad de las propias encuestas, les digo que el domingo puede pasar cualquier cosa. Nosotros nos hemos ganado el legítimo derecho a decirles a todos que nadie nos puede negar que es una posibilidad clara que el domingo pasemos a segunda vuelta”, insistió.

Como lo hizo a lo largo de la campaña, Ojeda subrayó que su candidatura es “lo único nuevo en todo el sistema político, no solamente en la coalición, sino en toda la grilla de candidatos”. Sostuvo que eso significa que todos los demás representan la “política tradicional”, algo que “no está mal ni está bien, es distinto”.

“Yo creo que en un Uruguay y en un mundo donde la gente se aleja de la política y tenemos un tan alto porcentaje de indecisos, el mensaje más fuerte que nos da la gente es que haciendo lo mismo de siempre la alejamos de la política. Y creo que acá encontramos una opción distinta y novedosa que volvió a atraer a la política a gente que hacía tiempo que no le prestaba atención”, aseguró.

Ojeda también insistió con que él viene “sin mochila”, mientras que los otros candidatos “se acusan de hechos de corrupción de sus gobiernos y de promesas incumplidas”. Por lo tanto, él llega “limpio y con la hoja en blanco para hacer todo lo que hay que hacer”. Además, subrayó que viene con “la tranquilidad de espíritu” de que le puede pedir el voto a cualquier ciudadano, “mirándolo a la cara”, sin que le digan “vos no hiciste esto o tuviste tal episodio de corrupción”.

También, como lo hizo a lo largo de la campaña, resaltó que se siente “coalicionista”, al punto de que “ya hace unos días, como hacía [Luis] Lacalle Pou en la campaña pasada”, anda con los programas de gobierno de todos los candidatos de la coalición. Acto seguido, mostró los programas del PC, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido Nacional (PN) y también el del diputado Eduardo Lust, candidato del Partido Constitucional Ambientalista, porque tiene “toda la esperanza” de que integre una futura coalición de gobierno.

Sostuvo que de todos esos programas “va a salir el programa único de la coalición”, que será el segundo “Compromiso por el país”, y agregó que él quiere “liderar la unidad de todos estos programas de gobierno”. “Y quiero hacerlo manteniendo el estilo novedoso y fresco que introdujo el presidente Lacalle Pou. Quiero seguir teniendo un presidente que se mezcle entre la gente, que no haga surf, pero sí que de repente haga cosas que no son propias de los políticos”, subrayó.

Por último, Ojeda destacó que le gustaría hablarles “directamente a los indecisos”. Dijo que el que está indeciso es porque “los favoritos no lo convencen”, o sea, “el candidato del Frente [Amplio, Yamandú Orsi] y el candidato del PN [Álvaro Delgado], que son los que, a priori, tienen la responsabilidad de ganar, no lo han convencido”. “Yo les pido que se animen a apostar a lo nuevo, a la renovación, al empuje y a lo joven. Ya apostaron a la renovación hace cinco años, con Luis Lacalle Pou, y no le fue mal. Les pedimos hoy que se la vuelvan a jugar por la renovación”, finalizó.