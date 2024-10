La fórmula presidencial del Partido Colorado (PC), conformada por Andrés Ojeda y Robert Silva, realizó este sábado un acto de cierre de campaña en Montevideo, a solo ocho días de las elecciones nacionales, en el que el mensaje central fue la convicción de pasar a un balotaje en noviembre y que la fuerza política es la mejor opción para liderar a la coalición en un futuro gobierno.

Con las instalaciones del Montevideo Music Box colmadas de público con banderas, música disco y una pantalla gigante de fondo compartiendo imágenes de spots publicitarios de Ojeda, ambos dirigentes se presentaron y brindaron un discurso a los militantes y seguidores.

Entre los asistentes al evento, se destacó la presencia del expresidente de la República Julio María Sanguinetti, el candidato al Senado Pedro Bordaberry, el excandidato en las elecciones internas del partido Gabriel Gurméndez, el diputado Felipe Schipani, la diputada María Eugenia Rosello y el exfiscal Gustavo Zubía, entre otros legisladores y dirigentes.

En su oratoria, Ojeda se refirió a las encuestas de los últimos días. Entre gritos de “presidente, presidente”, Ojeda señaló que el partido está a un punto de distancia de Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, y que está a tres puntos de distancia de ganar el gobierno nacional. “Este partido no muestra este entusiasmo y esta pujanza desde la época de Jorge Batlle”, destacó. Mientras se escuchaban platillos y redoblantes, citó la frase de ese expresidente de la República colorado: “Caballo que alcanza no pierde”.

“Hemos venido de atrás, siempre remando. Siempre de punto y nunca de banca. Si sorprendemos en octubre, sorprendemos en noviembre. Les voy a decir que si nos ayudan a ganar en octubre, todos nosotros nos vamos a ocupar de ganar en noviembre. Quédense bien tranquilos”, expresó el abogado.

Cierre de campaña del Partido Colorado, el sabado 19 de octubre, en Montevideo Music Box. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En otro tramo de su discurso, se refirió a “la campaña de enchastre” que denunció públicamente la semana pasada. Dijo que se trató del “mejor síntoma que tuvimos en el último tiempo: sufrimos un ciberataque furioso”. “Hay mucha gente nerviosa porque no quieren que ganemos, y está dispuesta a poner dinero en campaña sucia para que no lleguemos. Les digo que vamos a ganar a todos jugando limpio, como se debe. Como siempre lo hemos hecho. Este partido tiene un gran programa de gobierno. Tiene 256 páginas y 28 capítulos, con la participación de 200 técnicos”, continuó.

“En la semana del enchastre me queda mucha tranquilidad, porque mientras entre ellos tienen acusaciones de corrupción de la peor calaña. A mí lo peor que pueden decirme es quién es mi novia, no tienen dónde pegar, y no tienen de dónde agarrarse, porque yo no tengo mochila y no la van a encontrar. Que me sigan pegando, que igual les vamos a ganar. Y siempre que nos pegan, no sólo que no nos bajan, sino que nos fortalecen”, dijo el candidato entre risas.

Además, planteó que en los últimos días, y según datos de encuestadoras, “el que se cayó en simpatía es el señor Yamandú Orsi. ¿Y adivinen qué candidatura creció en simpatía en esta semana? Nos hicieron un gran favor, nos pusieron en el centro de la agenda, y encima quedaron expuestos en una burda maniobra de enchastre, porque el asesor que tienen se olvidó de bajar un vídeo”.

Ojeda sostuvo que “hace mucho tiempo que no enfrentamos a la izquierda con la derecha, a lo nuevo con lo viejo y al futuro con el pasado. La renovación y la nueva política no son cuestiones de edades. Porque el presidente Julio María Sanguinetti entendió la nueva política y se subió a esta ola, y está remando con todos nosotros. Al pasado se le gana con futuro. Y creo que el pasado es el Frente Amplio, y el mejor futuro es el Partido Colorado”.

Dijo también que, a una semana de gobierno, está orgulloso porque el PC “es el único partido que presentó su equipo y su programa de seguridad pública. Le agradezco especialmente a Gustavo Zubía, Diego Sanjurjo, Gabriela Fossati y Jorge Barrera”. Acotó que sobre el tema que más le interesa a los uruguayos, como es la seguridad, el PC dijo “qué va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer”. “Les vamos a dar el Uruguay más seguro de la historia, porque sabemos cómo hacerlo”, aseguró.

Al final de su intervención, celebró: “Venimos bien, somos los únicos que crecemos. Entonces, imagínense cómo están los demás vestuarios, que se caen o no crecen. Por eso les pido que valoremos el momento que estamos viviendo, y aprovechemos la oportunidad histórica que tenemos. Nadie esperaba que estuviéramos acá. Desafíamos la estadística y los pronósticos. Este es nuestro partido y nuestro campeonato. Los invito desde el corazón a dejarlo todo para ganar la interna de la coalición, del próximo 27 de octubre”.

Andrés Ojeda, durante el cierre de campaña del Partido Colorado. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Robert Silva: “La gente quiere continuidad”

En su discurso, el expresidente de la ANEP dijo que “está orgulloso de ser parte de la fórmula, que es fruto de las elecciones internas”. Y expresó que el PC está “en zona de balotaje” y “a tres puntos de ganar la presidencia”.

Destacó, además, que “tenemos un gran programa de gobierno, el cual fue concebido desde la unidad”, en el que participaron técnicos y expertos en todo el país. “Tenemos fórmula, programa y equipo, y miramos el futuro con optimismo”, dijo Silva.

También señaló que se observa cómo en las últimas semanas más personas comenzaron a sumarse al PC. “La gente quiere continuidad. La mayoría de la gente quiere que la coalición siga. Les quiero pedir el último esfuerzo. [Que] todo lo que puedan postergar para después del 27 de octubre, lo posterguen”, manifestó.

“Tenemos que salir a enamorar, a conquistar a la gente, contarles de lo que somos y con el orgullo de lo que podemos ser si lideramos la coalición. Queda el empuje final, ese hablar con el vecino y convencer al familiar para llevar a todos los ciudadanos a que confíen en nosotros. Lo que pedimos es la confianza a través del voto. Con energías y ganas, digo que además tenemos a un gran candidato a la presidencia, como lo es Andrés Ojeda”, afirmó el dirigente.