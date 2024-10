“Creo que la campaña de Ojeda es excelente. Hace cinco días que estamos hablando de él a partir de un bluff”, dijo el senador y coordinador de la campaña del Frente Amplio (FA), Alejandro Sánchez, esta mañana en Desayunos Informales, donde se refirió nuevamente a los sucesos de la última semana en torno al candidato del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda.

“Está raro Ojeda, ¿no?”, opinó Sánchez al ser consultado sobre las impresiones dentro de su fuerza política en torno a las acusaciones de Ojeda.

El frenteamplista reiteró sus opiniones acerca de la campaña sucia denunciada por colorado. Sánchez afirmó que los videos pautados para perjudicar a Ojeda no surgieron de la campaña del FA y criticó al candidato por catalogarlos como fake news durante la conferencia de prensa convocada para denunciar el hecho.

“Ojeda es una fake news en sí mismo. Porque denuncia campaña sucia, denuncia fake news y después no son”, aseguró Sánchez.

Consultado si desde el FA creen que la campaña fue coordinada por Ojeda contra sí mismo, Sánchez se negó a realizar acusaciones y recordó la denuncia falsa contra Yamandú Orsi a inicios de la campaña: “Ojeda salió muy liviano del cuerpo a acusar al Frente Amplio”.

Sánchez aseguró que su partido rechaza la campaña falsa y éticamente no la comparte; además no encuentra motivos por los cuales el FA necesitara atacar a Ojeda: “¿qué motivo tengo yo para golpear al que va a tercero? Vamos a empezar por ahí, si fuera el caso”, consideró.

Los periodistas mencionaron que Ojeda asegura que el FA no quiere enfrentarse con el PC en el balotaje, a lo que Sánchez ironizó: “porque tiene 40.000 seguidores en su acto final”, refiriéndose a los miles de bots que inflaron las vistas de la transmisión en vivo del cierre de campaña de Ojeda.

José Mujica, el 19 de octubre, durante el acto de cierre de campaña de la lista 609, en la plaza 1° de Mayo en Montevideo. Foto: Martín Varela Umpiérrez

El cierre de campaña del Espacio 609 y la reaparición de Mujica

Sánchez fue consultado al inicio de la entrevista sobre el masivo cierre de campaña de su sector y la reaparición del expresidente José Mujica.

“No estaba en la grilla, no estaba anunciado, pero algunos sabíamos que Pepe se podía aparecer”, comentó. Sánchez ahondó en la enfermedad que llevó al expresidente a someterse a un tratamiento de radioterapia, “esa enfermedad le generó otras cuestiones colaterales, hoy se está alimentando por una sonda gástrica, está mucho mejor porque en realidad la alimentación que está recibiendo le permite estar bien y recuperar fuerzas y energía”, dijo.

“Pepe nos había dicho a algunos: ‘yo no hice ninguna actividad todavía de campaña, no me voy a perder el acto final, el acto final voy a estar ahí’, aseguró Sánchez y manifestó la emoción sentida por los militantes presentes, “verlo entrar caminando después de la batalla que ha dado Pepe, la verdad que emocionó y emocionó mucho”.