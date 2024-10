Con la presencia del expresidente José Mujica, el Espacio 609 cerró su campaña de cara al domingo 27 de octubre, con un masivo acto en la plaza 1° de Mayo este sábado, que emocionó a los militantes. “Soy un anciano que está cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes”, dijo el exmandatario ante miles de personas.

Desde temprano -el evento comenzó a las 15.00- los militantes colmaron no sólo la plaza, sino también las inmediaciones. La avenida General Flores había sido cortada para el tránsito y fue tomada por los peatones, que con sillas y bebidas para sobrellevar el calor de la tarde de primavera, llenaron la zona para escuchar a los artistas y los discursos de los cabeza de lista del sector político.

Un ómnibus reformado para la campaña se transformó en un museo itinerante, en el que las personas recorrían los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou a través de diferentes hechos, como la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y la trama del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, entre otros; también una vieja heladera tenía en su interior las “promesas que quedaron congeladas”, como la de disminuir el precio de los combustibles y la rebaja de impuestos. El recorrido se llamaba “de la oscuridad a la luz”, y al final se ingresaba a una sala iluminada en la que se expresaban las propuestas del programa del Frente Amplio.

Remeras a la venta con frases de Mujica, varios carritos de comida y bebida, puestos de tortas fritas y una avioneta que daba vueltas con la frase “Yamandú presidente”, eran algunas de las escenas que daban color a la tarde. Antes de los discursos, el acto estuvo cargado de shows musicales. El cantante de música tropical, y candidato a diputado por Montevideo Gerardo Nieto, la banda Eté y los Problems, Agarrate Catalina, León Gieco, entre otros, subieron al enorme escenario que se colocó al fondo de la plaza sobre la calle Yatay.

Algo se había rumoreado durante la semana. Era posible la presencia del expresidente Mujica en el acto, pero debido a su estado de salud -se recupera de un tratamiento de cáncer de esófago- su presencia no estaba asegurada. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Mujica subió al escenario anunciado por su compañera, la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Topolansky llegaba al final de su discurso, contando que cuando el presidente Lacalle Pou habló de los “malla oro” se le había ocurrido hacer un “gran pelotón” con un montón de ciclistas que marcharan por el país. Sin embargo, no pudo hacerlo porque “faltaba el último ciclista”. En ese momento, un video se reprodujo por las pantallas: era Mujica andando en bicicleta rodeado de personas. “El último ciclista llegó y está acá. ¡Ahí viene! ¡Cumplimos, estamos todos”, dijo, y Mujica apareció en el escenario. Los militantes aplaudieron a más no poder y no pudieron contener las lágrimas. “Nadie se lo esperaba, estaba todo el mundo muy emocionado, llorando”, contaría minutos después un militante a la diaria.

“Les pido un minuto de corazón, no de la garganta. Es la primera vez en los últimos cuarenta años que no participo de una campaña electoral. Y lo hago porque estoy peleando con la muerte, porque estoy al final del partido, absolutamente convencido y consciente. Pero tenía que venir hoy acá por lo que simbolizan ustedes, porque tengo fresca en mi retina la primera mateada en La Teja y ahora me encuentro con una multitud. Soy un anciano que está cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos siguiendo la lucha”, dijo el expresidente.

Mujica llamó a “ser capaces de educar y formar”, porque, si no, “vamos a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten”. “Es el desafío más grande que tiene el país”, advirtió, y confesó que “por eso” apoya a Orsi, “porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza”. “No es poético lo que digo. Alguien lo tiene que decir: un anciano”, apuntó e invitó a “hablar con todo el país”. “No podemos ser un ejecutivo encerrado en sí mismo. [Tenemos que hablar] con todas las fuerzas políticas del país, tenemos que acordar en cuatro o cinco cosas nacionales para pelearla”, marcó y pidió: “No al odio ni a la confrontación”.

Yamandú Orsi y José Mujica durante el acto de cierre de campaña del MPP, en la plaza 1ero de mayo. Foto: Martín Varela Umpiérrez

Alejandro Sánchez: “Si cada uno de nosotros consigue un voto más, qué mayoría parlamentaria, ¡ganamos en primera vuelta!”

Antes de Mujica, Topolansky volvió a pedirle a los militantes que militen en el próximo gobierno y a las leyes e iniciativas que pueda tener. “Cuando uno gobierna puede hacer la mejor caligrafía, hacer las mejores leyes y decretos, pero después a las leyes hay que ponerle carne y militar. La ley tiene que tener mucho pueblo detrás para que la haga suya, viva, historia. Tenemos que prometerle a Yamandú que todas las leyes y resoluciones del gobierno que viene van a tener una masa militante atrás empujando para que sea el mejor de los gobiernos”, remarcó.

La candidata al Senado Blanca Rodríguez fue la primera en hablar. Allí agradeció a los militantes, hizo un repaso por el “estado del país”, señalando los problemas en educación, vivienda, trabajo y seguridad. “Gracias por izar esa bandera durante estos cinco años. Me hablan que hay 30.000 personas, y eso sólo merece una respuesta: la victoria el 27 de octubre”, comentó.

Rodríguez volvió a comentar que llegó al FA como mujer, feminista, cristiana y de izquierda. “Ahora les digo, después de este tiempo, que llego más frenteamplista que nunca. El Frente es la única herramienta que puede modificar todo eso que les estaba comentando. El país de la solidaridad está ahí, esperando que le demos oportunidades para volver a ser”, añadió.

El cabeza de lista, el actual senador y coordinador de la campaña del FA, Alejandro Sánchez, secundó a Rodríguez. “Escuché a algún candidato decir que hay olor a continuidad, porque no le van a los actos pero que lo van a votar. Hemos encontrado en cada barrio, localidad, pueblito, la esperanza de la gente que ha abrazado la mejor fórmula que tiene el Uruguay para construir el mejor Uruguay. Creo que hay aire de cambio, lento pero viene”, aseguró.

“Mucha gente se creyó las promesas fáciles y la demagogia, pero cinco años después nos dimos cuenta que lo único que hicieron fue aumentar los impuestos, los combustibles. Contra la realidad no hay quien pueda (...) Fue un gobierno encerrado en la Torre Ejecutiva, cargado de soberbia”, lanzó.

“El Uruguay se merece un nuevo gobierno del Frente Amplio”, aseguró Sánchez y dijo que “todavía hay lugar” para “los buenos blancos y los buenos batllistas”. “Hay más lugar en la fila del Frente Amplio para todos aquellos que quieran terminar con el gobierno de la desigualdad y poner a Yamandú como presidente”, dijo. El legislador pidió, en estos días que quedan de campaña, que “cada uno de nosotros consiga un voto más”. “Estén seguros que si cada uno consigue un voto más, qué mayoría parlamentaria. ¡Ganamos en primera vuelta”, subrayó.

Orsi, por su parte, valoró su formación dentro del MPP, y dijo que la “alegría” y la “emoción” se “viven en todo el país”. “Hay un clima de fiesta en todo el país, las lágrimas son cada vez más frecuentes, de alegría y de emoción. Y eso nos permite ser optimista. El Frente entendió cuál era la clave: transmitir el mensaje esperanzador. Quizás hubo un tiempo en el que nos olvidamos en el que la gestión nos comió la mayor parte del tiempo”.

El candidato invitó a que esa “alegría florezca”. “Hay mucha gente, un pedazo del pueblo que decide al final. Son nuestros vecinos, que cuando tengan que ir a votar quizás tomen la decisión 24 o 48 horas antes. Y ahí tenemos que estar”, pidió y aseguró que quiere ser presidente “porque quiero un Uruguay diferente”.

Según cifras que comentaron los organizadores informalmente, evalúan que hubo cerca de 40.000 personas en el evento. Al finalizar los discursos, un malón de gente se agolpó sobre la calle Yatay, donde estaba la entrada y salida del escenario, para pedirle fotos al candidato y saludar a Mujica. Sánchez se acercó primero, se tomó fotos, le pidió a la gente que fuera paciente con el expresidente, debido a su estado de salud, y dialogó con un militante. “A Delgado [Álvaro, candidato del Partido Nacional, hay que darle palo, Pacha”, le pidió un militante a Sánchez, mientras firmaba banderas y se sacaba fotos. Con ironía, respondió: “A Delgado hay que llenarlo de votos”.