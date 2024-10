El expresidente José Mujica, que se mantuvo resguardado por su enfermedad durante gran parte de la campaña, decidió en la recta final tener algunas apariciones, y en la noche del miércoles fue entrevistado por VTV noticias en su chacra en Rincón del Cerro.

“No puedo borrarme la preocupación política, soy un animal político hasta el día que me muera”, argumentó Mujica sobre su limitada vuelta al ruedo, y aseguró sentirse cada día un poquito mejor.

Consultado sobre cómo ve la campaña, el expresidente manifestó que hay un descreimiento de la gente en la política y, en la misma línea, “hay una frialdad muy grande del sistema político con los ciudadanos”, dijo.

El expresidente manifestó su inquietud por el crecimiento de la economía y consideró que, por el contrario, el “grueso” de los candidatos muestra “poca preocupación” en este tema y “poca mirada sobre el interior productivo”.

Para Mujica “nadie habla” de lo que nos trae divisas. Planteó que se debe tener una política de criadores e incentivar la producción de grano. “Se habla de gastar, pero no se habla de cómo multiplicamos el PIB”, afirmó.

Mujica sostuvo que el gobierno entrante va a encontrar “una gigantesca torre de cuentas que pagar”, porque este gobierno le tira “las cuentas al futuro”.

Mujica sobre críticas a Alejandro Sánchez

Sobre la polémica que protagonizó el jefe de campaña del Frente Amplio (FA), Alejandro Sánchez, tras manifestar que habría que “nacionalizar” las AFAP, el líder del Espacio 609 opinó que Sánchez “habló muy claramente” y explicó su postura: “Él cree que tiene que haber cambios en las AFAP, que no tiene que ver con la privatización eventual de las AFAP. Lo que hay que quitarle es la responsabilidad que tiene, hay que hacer modificaciones, porque no puede ser que te estén cobrando la plata tuya desde el momento que la agarran y no cuando la colocaron y tuvo efecto y todo lo demás”.

Mujica afirmó que “hay muchos que piensan que las AFAP deben ser públicas” y esto puede ser discutible, pero el problema es que “tienen abuso”. Sostuvo que desde su plataforma reconocen que hay que mantener el ahorro privado, “pero hay que hacerle ajustes”.

Ante la réplica del periodista sobre si el problema de Sánchez podría haber sido hablar de “nacionalizar”, lo cual provocó reacciones como las del candidato a la presidencia del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que manifestó que se trataría de una expropiación, Mujica respondió: “Que no joda Delgado”.

Sobre el Frente Amplio

Consultado sobre si el FA “aprendió de sus errores”, Mujica sostuvo que “todos aprendemos algo”, el FA “fue a hablar con la gente”, “lo cascotearon, y escuchó cosas que seguramente había olvidado”, expresó. El expresidente remarcó la necesidad de que la población esté más comprometida con la suerte del país.

En cuanto a los cuestionamientos al FA, Mujica consideró que “hay que tener memoria” y criticó al gobierno de la coalición por permanecer “40 meses sin aumentar los salarios a los trabajadores y a los jubilados” y aumentar el endeudamiento: “Recibió el país con 35.000 millones de deuda global y lo va a entregar con 45”, aseveró.

Por último, se refirió a la eventual designación del economista Gabriel Oddone en un posible gobierno del FA: ”Yo casi ni lo conozco”, dijo Mujica, y desmintió estar detrás de esa idea.