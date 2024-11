La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue entrevistada por Desayunos informales este martes, luego de la polémica que generaron sus dichos sobre la salud del expresidente José Mujica. Bianchi criticó la aparición del líder del Espacio 609 en un spot, dijo que es un “problema de dignidad humana que lo saquen y lo entren” y llamó “moribundo” a Mujica. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tildó de “miserables” los dichos de la senadora.

Consultada sobre el tema, Bianchi aseguró que el expresidente la conoce “más de lo que la gente piensa” y contó que le contestó a Mujica “vía tuit”. La senadora manifestó haberse indignado con “la utilización que se hizo de Mujica” y recordó el acto de cierre de campaña del Espacio 609, en el que participó el líder del sector y donde “salió prácticamente a despedirse de la vida”, opinó la senadora.

“Me creerán o no me creerán, pero pensé que era una indignidad por él”, dijo la senadora nacionalista, que luego añadió: “Quise defenderlo porque entiendo que está viejo, está muy enfermo, él mismo lo dijo”, aunque luego de ver los videos del expresidente sobre el no incremento del salario real o el programa de la coalición republicana para el campo, “quedó claro que él era parte de la victimización”, ya que, a su entender, “demostró que está con fuerza y que sale a hacer campaña”. “Ayer hubo un seguidor mío en Twitter que levantó con mucha inteligencia, [...] la intervención de él en la plaza 1º de Mayo, muy lastimosa, y me pareció bien que se despidiera, sin dientes. Resulta que después sale con toda su característica de ‘tupa’ a hacer toda la diatriba contra la coalición”, dijo. La senadora se refería a un video difundido en las redes del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el que Mujica critica al gobierno por congelar “los salarios y jubilaciones 40 meses”.

Preguntada sobre si cree que el líder frenteamplista fingió su estado de salud, la senadora dijo que “lo disimuló bien en las últimas dos intervenciones”. Además, afirmó que escucha a Mujica y la palabra “moribundo” la usó él: “Yo no la inventé. Y de verdad entiendo que está enfermo”, dijo la senadora.

Más adelante, Bianchi manifestó que la situación de salud de Mujica “claro que es” la que se ha informado, pero “uno elige cómo despedirse dignamente, o no, de la vida y de la actividad política. Yo creo que se está despidiendo de la actividad política coherente con lo que él hizo desde que era joven”, y preguntó: “¿Por qué no sale a componer? ¿Por qué salió a hablar de 40 meses de congelamiento salarial? Que es una mentira, que se lo puede comprar solamente la barra”.