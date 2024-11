La exvicecanciller Carolina Ache no votará al candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, en el balotaje del 24 de noviembre, según informó a Búsqueda este martes.

Ache señaló al semanario que el 27 de octubre votó al Partido Colorado (PC), del cual es parte y al que representó con su precandidatura en junio, y que se define como “colorada y batllista”: “Nadie me va a correr por ese lado”, apuntó. “Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho”, aseguró.

A su vez, entre las razones por las que no va a votar a Delgado, señaló: “Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones, como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco; la verdad es una sola”.

El 1° de noviembre de 2023, Ache declaró en la causa que investigaba presuntas irregularidades y responsabilidades penales de exjerarcas en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, y allí señaló que en una reunión previa a la interpelación en el Parlamento, en una sede del Ministerio del Interior, se acordó ocultar los chats de Whatsapp entre ella y Guillermo Maciel, exsubsecretario de Interior, así como fingir que no lo conocían al momento de tramitar el documento, ocultando la información al Parlamento.

Schipani consideró que es “un voto menos que va a tener Delgado” y que Orsi “va a tener que remontar igual como 90.000 y pico”

Ache formó parte del sector Ciudadanos del PC hasta diciembre de 2022 cuando renunció. Felipe Schipani, diputado y líder del sector, valoró en diálogo con la diaria la decisión de la exsubsecretaria de no votar a Delgado y dijo que “está en todo su derecho de votar a quien le interesa, o a no votar a quien quiera”. Asimismo, consideró que es “un voto menos que va a tener Delgado” y que el candidato por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, “va a tener que remontar igual como 90.000 y pico”.

El diputado indicó que “francamente” no cree que la decisión y la razón para tomarla tenga alguna incidencia en la opinión pública de cara al balotaje, y que “todos los colorados, salvo esta excepción, van a votar a Delgado”. “El FA ha llamado ofreciendo cargos a todo el mundo”, señaló, y que las ideas del PC “las representa el programa de gobierno de la coalición” y “no están representadas en el FA de ninguna manera”.

Schipani asoció la decisión “más que nada por cuestiones personales” ya que “tuvo una situación con algunos actores del gobierno”, más que por cuestiones políticas.

Consultado sobre la posibilidad de que al igual que su correligionaria, Zaida González, Ache exprese su apoyo a Orsi, Schipani lo descartó y afirmó que no tiene “duda” de que la exprecandidata “estaba mucho más cerca de la coalición” en cuanto a sus ideas, ya que “Carolina es una liberal”. “Yo no creo que pueda apoyar a un partido político que todavía está esperando las actas de [Nicolás] Maduro para ver si hubo fraude o no [en Venezuela]; no la veo respaldando a Yamandú Orsi”, apuntó.

Para Alejandro Sánchez, la decisión “denota justamente” que Delgado en su rol de secretario de Presidencia “debe haber estado bastante involucrado en muchas de esas cosas”

Por su parte, consultado por la diaria, el senador y jefe de campaña del FA, Alejandro Sánchez, consideró la decisión como algo “fantástico” y destacó que “está claro que hay una visión con respecto a la honestidad que recae más fuertemente sobre Yamandú que sobre Delgado, naturalmente”.

“Para nosotros, eso debe ser motivo de que Carolina Ache haya decidido tomar esa decisión de anunciar que no va a acompañar con su voto a Álvaro Delgado”, mencionó, y apuntó que cree que es “una decisión que están tomando muchos uruguayos de distintos partidos de la coalición, que no se sientan representados” en la fórmula del PN.

Sobre un posible apoyo al FA, Sánchez aseguró que con lo que dijo “ya es bastante”, y que, a su parecer, “expresa un sentir de muchos votantes batllistas que sienten que la fórmula Delgado-Ripoll no representa los ideales batllistas y que los representa mejor, en todo caso, Yamandú”. En este caso, continuó, “ella decidió expresarse hasta ahí diciendo que no va a acompañar” al PN.

“Yo creo que muchos uruguayos sienten que le faltó mucha transparencia al gobierno”, apreció, e indicó que “todos los uruguayos” sintieron “que ahí hubo hechos bastante extraños como la rotura de un documento, mentirle al Parlamento de la República, la renuncia de varios jerarcas del gobierno, que habla claramente de una falta de transparencia, por lo menos en principio, y habrá que ver si en la Justicia hay otros elementos que puedan estar allí”.

“Creo que eso denota justamente que Álvaro Delgado, quien ejercía el gobierno dentro de la Torre Ejecutiva [como secretario de Presidencia], naturalmente debe haber estado bastante involucrado en muchas de esas cosas”, sentenció.

“Persona sin importancia”, “tenía vínculo con Marset” y “absolutamente irrelevante” fueron algunas de las opiniones de dirigentes blancos

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez escribió en su cuenta de X: “Lo lograron... En un mismo día, descendientes de Saravia y Batlle lograron que sus ancestros se estén revolcando en sus respectivas tumbas”, en referencia a que Ache es sobrina nieta del fallecido presidente colorado Jorge Batlle. En diálogo con la diaria, Rodríguez se limitó a decir que el tío abuelo de Ache “sabría muy bien a quién votar el próximo domingo”, pero, “lamentablemente, los genes no le llegaron” a la exsubsecretaria de la cancillería.

Siguiendo en filas blancas, la senadora Graciela Bianchi se limitó a decir a la diaria que no emite opinión sobre el tema porque Ache “es una persona sin importancia”. A su vez, el senador Sergio Botana sostuvo a la diaria que “la que tenía vínculo con Marset era ella”, ya sea un vínculo “directo o indirecto”, por lo tanto, “que cada uno saque sus conclusiones”. Además, el senador dijo que el anuncio de Ache afecta “positivamente” a Delgado y es “un beneficio” para el candidato blanco porque “clarifica todo un enredo”.

En esa misma línea, el senador Jorge Gandini dijo a la diaria que “no existe Carolina” y que no le interesa “lo que vote o deje de votar”. “No me parece relevante su voto, es un voto más, tiene derecho a hacerlo en secreto, y lamentablemente no tiene a quién votar”, comentó, y concluyó que no cree “que vaya a ser importante lo que vaya a hacer con su vida y con su voto Carolina Ache”.