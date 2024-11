Este miércoles, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, respondió en rueda de prensa a los comentarios de la candidata a la vicepresidencia del oficialismo, Valeria Ripoll, sobre la salud y la participación en la campaña del expresidente José Mujica.

Ripoll participó en un acto de la Coalición Republicana en Buenos Aires y, en línea con lo dicho por otras figuras de la coalición sobre la salud de Mujica, les dijo a los presentes que este FA “es el peor de la historia”, y “si estarán complicados que el único referente” [por Mujica], que “está enfermo, no la está pasando bien, y a pesar de que está convaleciente, la falta de liderazgo de su candidato [Orsi], la falta de propuestas de su partido, lo van a sacar a hacer una gira, cuando está realmente complicado de salud, porque no tienen a nadie que realmente pueda generar confianza en el FA”. “Esos son claros manotazos de ahogado de un partido que no tiene rumbo”, finalizó.

Consultado por los dichos de Ripoll, el candidato frenteamplista consideró que las palabras de la exsindicalista demuestran que “no lo conoce” a Mujica. “A él no se lo pasea, arranca solo. [Decir eso] es no conocerlo [...]. Creo que es parte del debate y las campañas electorales. A veces creo que se subestima el peso de algunos referentes en el contacto con la gente”, afirmó.

Orsi valoró que Mujica “esté saliendo como está saliendo” y remarcó que es importante que “veteranos”, también de otros partidos, “estén en acción, planteando y actuando”. Afirmó que Mujica “hace lo que le parece mejor” y “son tiempos de tirar nuestro mensaje. Cada uno hace su trabajo y lleva adelante la militancia como lo considera mejor”, dijo el candidato a la presidencia.

Además, el candidato destacó que el círculo cercano del expresidente le pide que priorice su salud: “Todo el mundo le pide que se aguante, que se tiene que cuidar, pero no hay manera, él dijo que hasta el último suspiro iba a estar en la cancha y no lo detiene nada”, dijo Orsi.