Tras la segunda vuelta electoral, que determinó como ganadora a la fórmula frenteamplista, el senador electo por el Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry no perdió tiempo ni esperó por formalidades y tuvo unas cuantas reuniones, a las que en general fue con dirigentes que lo acompañaron en Vamos Uruguay en las parlamentarias de octubre. Se reunió con el excandidato de la Coalición Republicana, el nacionalista Álvaro Delgado, y también con el presidente electo, Yamandú Orsi, en la sede elegida para la transición.

En una rueda de prensa luego de esa reunión, el colorado dijo que tiene “una forma de siempre ser una oposición que trabaja mucho, que pone siempre el Uruguay primero”, y también, luego del encuentro, llegaron las críticas de dirigentes de su partido por “cortarse solo”. Por ejemplo, el excandidato a vice por el PC Robert Silva dijo a la diaria que le hubiera gustado “que fuera el partido en su conjunto, y no por instancia personal”, y aseguró que se debe avanzar “más coordinadamente, no cortarse solo”.

Este lunes, en una columna en El País titulada “La base moral y humana”, Bordaberry respondió a estos comentarios. Tras hablar sobre el “parasitismo negativo”, que define como “la tentación que tienen los políticos de esperar lo que hace el adversario para criticarlo”, lo que los convierte en “parásitos al depender de la propuesta del otro” y negativos “puesto que su accionar es de crítica y no de acción positiva”, el senador electo afirma que este fenómeno “está muy enraizado en nuestro país”. “Este parasitismo es hijo de la comodidad de no tener que pensar mucho. También de la comodidad de no cambiar nada”, afirma.

En la columna recuerda que cuando anunció su postulación al Senado propuso “no detenernos en las diferencias sino en las coincidencias”, y asegura: “Nadie puede decir que no avisé. Lo dije el primer día. Terminada la etapa electoral el pasado domingo, he puesto manos a la obra en ello”.

Además, valora que la ciudadanía “acompañó nuestra propuesta eligiendo un muy importante número de legisladores de nuestro sector, en especial en la Cámara de Diputados”, donde Vamos Uruguay tiene 15 de los 22 representantes colorados. Bordaberry enfatiza en el trabajo legislativo por sobre el partidario, donde la mayoría, resuelta en las elecciones internas en las que no participó directamente, la tiene el sector de Unir para Crecer, liderado por Andrés Ojeda y que engloba a Crece de Silva y al sector de Gustavo Zubía.

Leé más sobre esto: Sector de Ojeda pretende designar al nuevo secretario general del Partido Colorado antes de fin de año y Sanguinetti apoya el planteo

“Apenas terminada la elección comenzamos a reunirnos con aquellos con los que compartiremos el trabajo político en los años por venir. Primero con los compañeros del Partido y de la Coalición Republicana y luego con el presidente electo y su equipo”, sigue Bordaberry en su columna. Dispara: “Eso parece no haber caído bien en algunos amantes de hacer la plancha. Hay quienes piensan que si uno no está en el gobierno debe oponerse a todo. Es lo que nos hicieron a nosotros y les fue bien afirman”.

“Pretenden que nos opongamos a todo y así desplazar a los que hoy obtuvieron el gobierno. Así el día de mañana si los desplazamos a estos, ellos harán lo mismo con nosotros y así seguiremos en una interminable sucesión de oposiciones mientras los problemas seguirán sin solución”.

Y continúa: “También están los que se enojan si entablamos diálogo con los compañeros de la Coalición Republicana o con el presidente electo y su equipo. A esos más vale no contestarles”. “Nunca fuimos de pedir permiso para reunirnos con quien quisiéramos. No vamos a empezar a pedirlo ahora. Ni lo aceptaremos”.