El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, respondió a las críticas del presidente Luis Lacalle Pou al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, por su ausencia en el evento por el Día de la Exportación organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) este martes. “Yo no fui de los mejores estudiantes, y cuando no iba a un examen y me hacía la rata era porque me había rifado casi todas las bolillas”, expresó el mandatario durante su oratoria.

Al respecto, horas más tarde, Pereira dijo que el presidente se metió en la campaña y el oficialismo “está un poco perdido”. “Yo entiendo que un presidente que cree que está por encima de todo, que cree que tiene una enorme popularidad y ve a su partido bajar electoralmente, según dicen los analistas por la fórmula y por el caso enorme de corrupción en Artigas, termine provocando a un candidato del Frente Amplio”, expresó el dirigente frenteamplista en entrevista con VTV noticias.

Pereira apuntó que el FA resolvió el 20 de mayo que Orsi no participará en eventos donde haya más de un candidato por la coalición de gobierno. “Ya había pasado durante el debate de la ley de urgente consideración, que nos habían invitado cuatro a uno y no íbamos a ir, y ADM organizó dos seminarios, uno con el Frente Amplio y otro con los partidos de la coalición”, comentó.

El presidente del FA se preguntó si esta situación es “equitativa o lógica”: “¿El peso electoral del Frente Amplio puede ser comparable al del Partido Independiente (PI), el Partido Colorado (PC) o Cabildo Abierto (CA)? Y nosotros ni siquiera elegimos con quién; la coalición de gobierno puede designar quién va, si es [Álvaro] Delgado, [Pablo] Mieres, [Guido] Manini Ríos”.

Consultado sobre si considera que a Lacalle Pou le preocupan los resultados que arrojan las últimas encuestas, Pereira dijo que el mandatario debe estar “nervioso por las encuestas, porque sus amigos cometen actos de corrupción enormes, porque les pagaban horas extras a personas que no iban a trabajar y porque Valentina dos Santos con plata del Estado donaba electrodomésticos para emprendimientos”.

A estas situaciones, Pereira sumó el caso Marset, el caso Astesiano, los “ingresos a dedo” de ediles del Partido Nacional (PN) en Salto Grande y la entrega irregular de viviendas por la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira. “Es un conjunto de perlas que le da mucha opacidad al gobierno”, expresó.

“Entonces tenés al presidente en campaña porque Delgado no está pudiendo remontar la acción política del PN y se coloca tan de lleno en la campaña que se mete con un candidato del FA, claramente viola la Constitución”, agregó.

Lacalle Pou increpó a la oposición por la reforma jubilatoria: “Quiero saber qué es lo que van a hacer, porque propuestas no hubo”

Durante el evento organizado por la UEU, en el que participaron cuatro candidatos a la presidencia de la coalición de gobierno –Delgado (PN), Mieres (PI), Manini Ríos (CA) y Andrés Ojeda (PC)–, Lacalle Pou dedicó varios minutos de su oratoria a la defensa de la reforma de la seguridad social y apuntó contra la oposición.

“Hace 15 años, 20 años que es urgente [la reforma del sistema de seguridad social]. Todos decían que había que reformar, pero cuando llegaba el momento todo el mundo se atajaba por el costo político”, manifestó el presidente, y, según contó, cuando a él le hicieron ese planteo contestó que “el costo político va a ser del que no tenga coraje de hacer las cosas”.

“Si todos llegamos hasta acá diciendo que había que reformar la seguridad social, el que no lo hizo es porque no tuvo coraje”, apuntó.

El mandatario sostuvo que la pregunta a la oposición no es si están a favor o en contra de la reforma, sino “qué van a hacer” con ella: “Yo quiero saber qué van a hacer, obvio que me importa el resultado del 27 de octubre, pero qué es lo que van a hacer con esta reforma, porque propuestas no hubo, porque tiempo tuvieron y porque dijeron 'este es un tema de ustedes'”.