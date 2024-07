Por estas horas, en la Junta Departamental de Artigas todo es incertidumbre, debido a la situación del intendente de ese departamento, el nacionalista Pablo Caram, y de su suplente, la exdiputada –también blanca– Valentina dos Santos. Ambos fueron condenados por la Justicia en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental. Caram tenía pensado renunciar a su cargo esta semana y en su lugar estaba previsto que asumiera Dos Santos, pero hasta este jueves por la noche en la Junta Departamental –que debe aprobar ambos cambios– había más preguntas que respuestas.

En medio de la discusión sobre si Dos Santos, tras ser condenada, está habilitada o no para ejercer un cargo público y, por ende, para asumir como intendenta, la Junta Departamental empezó por estas horas su propio proceso. El edil nacionalista de Artigas Nelton Barreda, presidente de la Junta Depertamental, dijo a la diaria que todavía no sabe qué pasará con el cargo de intendente porque al legislativo departamental aún no llegó la renuncia de Caram. Sostuvo que quizá todavía no había llegado porque este jueves fue feriado y agregó que, cuando llegue, llamarán a una sesión extraordinaria de la Junta y le darán el trámite correspondiente.

A su vez, Barreda dijo que le solicitó al área jurídica de la Junta que elabore un informe para saber si la primera suplente de Caram, Dos Santos, puede asumir, pero, a título personal, adelantó que entiende “que no”, según lo que ha escuchado “de los constitucionalistas”. “Entonces, para asegurar y ser serio en mi función como presidente de la Junta, pedí [el estudio] al asesor jurídico, que para eso está, para que tengamos los elementos”, explicó.

Quien seguía a Dos Santos en la lista de suplentes era Augusto Rodríguez, que falleció en 2022, cuando era secretario general de la comuna de Artigas. Quien le sigue es la escribana Elita Volpi, que en el pasado ya se desempeñó como intendenta interina, pero el edil blanco dijo que tampoco sabe si estaría en condiciones de asumir –por investigaciones judiciales en su contra–, por lo tanto, también solicitó información al respecto a Jurídica. “Es todo un dilema. No sabemos qué va a pasar, porque lo primero que tenemos que tener no lo tenemos: la renuncia del intendente Caram. De ahí parte la cosa”, subrayó.

El edil dijo que hasta ahora Dos Santos no se comunicó con él para informar qué hará, así como tampoco lo hicieron Volpi ni Mario Predebón, el último en la lista de suplentes del intendente. En caso de que ninguno acepte, el cargo de intendente recaería en el presidente de la Junta, o sea, en Barreda, según lo establece el artículo 268 de la Constitución: “Si el cargo de intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el presidente de la Junta Departamental”.

Diputado Schipani: “Si Dos Santos llega a asumir” sería “una vergüenza”

A todo esto, el candidato a presidente del PN, Álvaro Delgado, dijo este jueves en una rueda de prensa que para él “no es lo más adecuado” que Dos Santos asuma el cargo de intendenta luego de su condena. Desde el entorno de Delgado dijeron a la diaria que sería “un disparate” que Dos Santos asumiera como intendenta, pero subrayaron que, como la exdiputada renunció al PN, técnicamente no tienen “ningún tipo de autoridad” sobre lo que ella pueda hacer, por lo tanto, la situación “sale de la órbita de un mandato partidario”.

A su vez, un dirigente blanco dijo a la diaria que en filas nacionalistas se habla de que Dos Santos quiere hacer “la gran [Carlos] Moreira”, en referencia al intendente de Colonia: asumir como intendente y salir del cargo en noviembre para postularse como candidata a intendente en mayo de 2025.

En los partidos de la coalición socios del PN se habían alzado voces críticas de la situación de la comuna de Artigas, sobre todo por parte de dirigentes de Cabildo Abierto, pero no tanto del Partido Colorado. Este jueves, el diputado colorado Felipe Schipani, del sector Ciudadanos, dijo a la diaria que “es una vergüenza todo lo que ha pasado” en la Intendencia de Artigas, porque “se han utilizado recursos de todos los ciudadanos de Artigas con un fin político partidario”.

Además, el diputado subrayó que “hace tiempo” que venían “monitoreando la situación en Artigas”, y resaltó que desde un principio apoyaron a Daniel Argañaraz, el edil de Ciudadanos de Artigas que ha denunciado las irregularidades en la comuna. “Cuando se trata de temas de corrupción, no hay coalición que valga; entonces, me parece que Argañaraz actuó muy bien denunciando todos estos hechos”, acotó.

Schipani subrayó que la Corte Electoral debería actuar al respecto, porque ni Caram ni Dos Santos, a su entender, pueden ejercer cargos públicos, “ni siquiera votar”, porque el artículo 80 de la Constitución “es claro” en ese sentido, por lo tanto, ambos “hoy ya tendrían la ciudadanía suspendida”. Además, Schipani sostuvo que si Dos Santos llega a asumir como intendenta de Artigas, sería “una vergüenza, inadmisible”, e insistió con que “jurídicamente no es correcto”, por lo tanto, reiteró que la Corte Electoral “debería suspenderle la ciudadanía”.

El diputado colorado agregó que la situación en la Intendencia de Artigas fue “muy grave” y que “da cuenta de la impunidad con la que se manejaban utilizando los recursos de la intendencia para beneficiar a sus amigos políticos”. Además, al igual que los cabildantes, Schipani recordó el proyecto de ley del senador colorado Adrián Peña (también de Ciudadanos), que buscaba transparentar los ingresos a las intendencias, pero que naufragó en el Senado porque no consiguió los votos del PN.

Por último, Schipani dijo que, para él, el país debe avanzar con el objetivo de evitar estas cosas, “en otro tipo de modificaciones que de alguna manera cercenen el poder que tienen los intendentes”. “Creo que tenemos que ir hacia juntas departamentales en las que el intendente no tenga mayoría absoluta”, finalizó.