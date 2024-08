La Comisión de Seguridad del Frente Amplio (FA) entregó el pasado lunes al Secretariado Ejecutivo de la fuerza política el informe que le había sido encomendado sobre los allanamientos nocturnos. Según supo la diaria, el documento aborda la propuesta de la reforma constitucional con argumentos técnicos, jurídicos y políticos, aunque no es “concluyente” ni “vinculante”, en el sentido de que no marca una posición a tomar. Según supo la diaria, el FA tomará una decisión el lunes, durante la Mesa Política, pero se encamina a no apoyar la propuesta del oficialismo, aunque sin generar una campaña “en contra”.

El informe había sido solicitado por el Secretariado Ejecutivo del FA hace dos semanas, luego de que en la interna frenteamplista se comenzara a analizar qué posición tomar ante la propuesta de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. La dirigencia frenteamplista pidió el informe, mientras discutía la estrategia política y los pros y contras de posicionarse públicamente.

El informe fue elaborado por la comisión de seguridad, que está integrada, entre otros, por el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal y el exdirector de la Junta Nacional de Drogas Diego Olivera. El texto fue entregado en primera instancia al presidente del FA, Fernando Pereira, y al senador Alejandro Sánchez, coordinador de la campaña de la fórmula presidencial frenteamplista. Luego fue presentado en el Secretariado Ejecutivo y el próximo lunes se tratará en la Mesa Política.

Fuentes frenteamplistas señalaron a la diaria que “no es un informe político”, más allá de que su contenido se adentra en cuestiones electorales. Justamente, las encuestas de opinión fueron uno de los disparadores que motivaron el pedido del documento: el alto porcentaje de aprobación que marcan las consultoras hacen que el FA se enfrente a una discusión sobre las “estrategias” de posicionamiento. Parte de la discusión estará centrada en si es “electoralmente” conveniente hacer campaña en contra.

“No es un informe político, en tanto no dice que hay que tomar una posición [sobre el tema]. Pone valoraciones técnicas arriba de la mesa que se deberían considerar para tomar una posición”, comentó una fuente frenteamplista. Entre esos elementos hay argumentos técnicos, jurídicos y político-electorales, aunque se prefirió no ahondar en detalles hasta que la Mesa Política trate el tema.

Según supo la diaria, el FA se encamina a “no empujar” el plebiscito, pero no tendrá una posición “marcadamente en contra”. “No sirve para nada, pero en la población hay una especie de idea de que soluciona el tema del narcotráfico. ¿Qué pasa si en un allanamiento hay un tiroteo y fallece un niño, o un vecino? La propuesta tiene muchos riesgos”, señaló una fuente a este medio.

Encuestas marcan un amplio apoyo a la propuesta, incluso dentro del FA

Las diferentes encuestadoras que han presentado datos sobre la intención de voto del plebiscito son contundentes al marcar el amplio apoyo que la propuesta parece tener en la ciudadanía, y señalan que, si bien en el FA las posturas están divididas, hay una leve mayoría que se inclina a apoyar la iniciativa.

La última en comunicar datos fue la consultora Factum, que marcó que 68% votaría a favor del plebiscito. Esa cifra varía significativamente si se observa qué partido votaron en las últimas elecciones los encuestados: 86% de los votantes de la coalición votaría la propuesta, mientras 10% está en contra y 4% no contestó. Entre los votantes del FA “las opiniones se encuentran divididas”, pero hay una “leve diferencia” a favor: 48% apoya el plebiscito, 44% se opone y 8% no sabe o no contesta.

Opción, en tanto, detalló hace un par de semanas que la propuesta tiene el apoyo de 65% de los ciudadanos. Si se analiza la intención de voto según las preferencias políticas, 45% de los que se identifican como frenteamplistas lo apoyan, frente a 46% que lo rechaza. Como era esperable, entre los votantes de los partidos de la coalición el apoyo es amplio y, en el caso del Partido Nacional, casi unánime: 90% de los blancos votaría a favor, así como 74% de los votantes de otros partidos de la coalición.

Por su parte, Equipos Consultores señala que 69% de los ciudadanos votaría el plebiscito, frente a 25% que está en contra y 6% que no tiene una posición tomada. Entre el electorado del FA “las posiciones están divididas”: 51% apoya el plebiscito, 42% se opone y 7% no sabe o no contesta.

Los frenteamplistas consultados por la diaria coinciden en que es un tema que precisa ser estudiado “profundamente” antes de tomar una decisión, por eso el lunes será clave en la postura que tome el partido de izquierda.

Según supo la diaria, además, los dirigentes están atentos al desarrollo de la intención de voto en los dos meses que quedan hasta la elección nacional; de hecho, se maneja el escenario de que la iniciativa no marque “más del 70%” favorable en las últimas encuestas antes de las elecciones, lo que haría “difícil” que la iniciativa sea aprobada por la ciudadanía. Hasta ahora, ninguna encuestadora superó esa cifra.