El Frente Amplio (FA) definirá en los próximos días su posición orgánica con respecto al plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos. En este marco, el Secretariado Ejecutivo le solicitó un informe a la Comisión de Seguridad de la fuerza política para definir su postura mientras discute la estrategia política y los pros y contras de posicionarse públicamente frente a la iniciativa del oficialismo, confirmaron varias fuentes frenteamplistas a la diaria.

La discusión se dio este lunes en el Secretariado Ejecutivo, donde los dirigentes recibieron a Agustín Canzani, asesor y director de la Fundación Liber Seregni. Allí se presentaron las últimas encuestas de opinión pública sobre la intención de voto de los dos plebiscitos que se pondrán a consideración en octubre: el de seguridad social y el que busca habilitar los allanamientos nocturnos.

Los datos divulgados por las encuestadoras condicionan al partido de izquierda. El alto porcentaje de aprobación que marcan las consultoras (62%, según Cifra, y 65%, según Opción, de aprobación) hacen que el FA se enfrente a una discusión sobre las “estrategias” de posicionamiento. Según fuentes frenteamplistas consultadas, más allá de la discusión de fondo, se discute si “electoralmente” es conveniente hacer campaña en contra, e incluso algunos dirigentes ponen sobre la mesa la posibilidad de habilitar la libertad de acción, tal como se decidió en el plebiscito por la seguridad social.

Dirigentes de la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista, el Nuevo Espacio y el Partido Comunista consultados por la diaria manifestaron que la postura de sus sectores es contraria a la iniciativa, pero afirmaron que luego de recibir el informe de la Comisión de Seguridad volverán a discutir el asunto y harán público su posicionamiento.

Desde el Movimiento de Participación Popular (MPP), el diputado Sebastián Valdomir habló sobre este tema este jueves en el programa Ciclo, de la diaria. El legislador señaló que en el oficialismo tampoco “hay una postura única” y que se busca “contaminar” el debate en un “tema crucial” como lo es la seguridad pública.

“Nosotros rechazamos la utilización de esto como si fuera una solución a la gravísima situación que estamos atravesando en seguridad. Desvía la atención de una necesaria discusión de mayor nivel. Embretarnos ahora en una discusión partidaria sobre quién está en contra o a favor no es lo que la ciudadanía espera sobre los políticos”, señaló. Valdomir apuntó que “hubiera sido preferible” discutir una posible modificación legal del término “hogar” en el artículo 11 de la Constitución, que es el que prohíbe los allanamientos nocturnos.

El factor electoral pesa en la decisión

Uno de los elementos políticos que se han manejado es que manifestarse en contra de la iniciativa puede ser contraproducente en términos electorales, debido al respaldo popular que señalan las encuestas, y, además, se observan ciertas “dificultades” a la hora de explicar a la población el posicionamiento contrario. Pero, por otro lado, se entiende que se deben considerar las opiniones de los sindicatos policiales, que se han manifestado en contra de la iniciativa.

Los frenteamplistas consultados coinciden en que es un tema que precisa ser estudiado “profundamente” antes de tomar una decisión, por eso se le encargó el informe a la Comisión de Seguridad. Según supo la diaria, además, los dirigentes estarán atentos al desarrollo de la intención de voto en los dos meses que quedan hasta la elección nacional; de hecho, en la reunión se manejó el escenario de que la iniciativa no marque “más del 70%” favorable en las últimas encuestas antes de las elecciones, lo que haría “difícil” que la iniciativa sea aprobada por la ciudadanía.

La encuestadora Cifra presentó en la noche de este jueves en Telemundo sus datos sobre la intención de voto frente al plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos. La consultora informó que 62% de los uruguayos apoyaría la iniciativa, frente a 27% que la rechazaría. Entre los votantes del FA, en tanto, 44% votaría a favor del plebiscito y 40%, no.

Esto condice con los datos aportados por Opción el lunes. Según esa consultora, la reforma impulsada por la coalición de gobierno tiene un “amplio nivel potencial de apoyo”: 65% de los ciudadanos apoyaría la habilitación de los allanamientos nocturnos, 28% declaró que no votaría a favor de habilitar los allanamientos nocturnos, mientras que 8% no sabe o no contesta.

Si se analiza la intención de voto según las preferencias políticas, 45% de los que se identifican como frenteamplistas lo apoyan, frente a 46% que lo rechaza. Como era esperable, entre los votantes de los partidos de la coalición el apoyo es amplio y, en el caso del Partido Nacional, casi unánime: 90% de los blancos votaría a favor, así como 74% de los votantes de otros partidos de la coalición. De todos modos, la consultora aclara que este escenario no está cerrado y que hay que “esperar” por lo que resta de la campaña.