El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, participó este lunes en un evento organizado por la Universidad ORT en el que junto con los candidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado; el Partido Colorado, Andrés Ojeda; Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y del Partido Independiente, Pablo Mieres, firmaron una declaración contra el antisemitismo y la discriminación.

En rueda de prensa, Orsi volvió a ser consultado sobre la polémica por su participación en eventos en los que hay más de un candidato del oficialismo. El candidato del FA no quiso polemizar y señaló que esta semana comenzará una recorrida por Salto y Artigas. También se le preguntó por la situación política de Venezuela, y allí dijo que la “sospecha” pasó a ser “certeza”.

“Estamos ante una certidumbre de que el proceso estuvo muy mal encarado, que no fue democrático y que tuvo dificultades desde el comienzo”, apuntó. “Lo que termina pasando es que ya nadie cree en los resultados. Yo no creo en los resultados del gobierno”, añadió.

El candidato frenteamplista aseguró, de todos modos, que no cree que haya que “tirar nafta”, y aludió a la decisión del gobierno uruguayo de reconocer como ganador de las elecciones al candidato opositor, Edmundo González. “Cuanto más pasa el tiempo, más me preocupa, pero tampoco creo que haya que proclamar a otro. Está bastante lejos de ser un proceso democrático”, dijo. Subrayó además que “no se le ocurre” romper relaciones diplomáticas con Venezuela. “Las relaciones que Uruguay tiene no necesariamente las tenemos porque compartamos las formas de organización política”, comentó.

Por otra parte, dijo que el documento firmado este lunes de noche “tiene como centro la tolerancia y el combate a la discriminación”, específicamente sobre el antisemitismo. En ese sentido, contó que en Canelones han aparecido pintadas a las que en Uruguay “no estamos acostumbrados”. “Hay que bajar la pelota al piso. Uno puede discrepar o coincidir con lo que hace el gobierno de Israel, pero no está bueno que se discrimine en Uruguay ni en el mundo por ser de determinada cultura”, sentenció.