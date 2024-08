En la sede central del comando de campaña del candidato Álvaro Delgado, la fórmula nacionalista y un equipo de asesores presentaron dos medidas en materia educativa con las que se pretende llevar adelante una “política de shock” para “acelerar la Transformación Educativa”, particularmente apuntando a los dos quintiles más pobres de la población.

En el panel estuvieron –además del presidenciable y la candidata a vice, Valeria Ripoll– algunos actores oficialistas: el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni; y la directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Auersperg. También participaron en la exposición el coordinador de programa, Agustín Iturralde, y el asesor en materia económica Diego Labat.

Delgado, quien tomó en primer lugar la palabra, resaltó que hasta el momento el actual gobierno ha obtenido “resultados concretos” en materia de educación. Enfatizó que, por lo menos, se ha logrado “frenar el deterioro de la educación y empezamos a revertirlo”. Mencionó “una gobernanza de la educación mucho menos burocrática”, la concreción de más de 60 centros María Espínola en todo el país y un nuevo marco curricular, entre otros logros. “Este es el camino correcto y esto es lo que llamamos el primer piso de transformaciones”, comentó.

Continuando con el diagnóstico, el candidato detalló que “uno de cada dos jóvenes en Uruguay no termina el liceo”, y cuando se mira a los dos quintiles más pobres, “más de dos de cada tres” no culminan la educación obligatoria. Según Delgado, para estos jóvenes se ve condicionada “gran parte de las oportunidades de futuro”, por lo que la principal oportunidad que se les puede dar “es asegurarles” que puedan terminar la educación media como “formación básica”. En ese sentido, planteó que el objetivo para los próximos cinco años será entregar el gobierno “el 1º de marzo de 2030” con un 66% de los jóvenes con la educación media superior finalizada. La cifra se encuentra por debajo de la meta trazada por el actual gobierno, que la fijó en 75% y, según estimaciones, no será cumplida.

El candidato explicó que para lograrlo se planteará una propuesta concreta que se encuentra enmarcada en otra mucho más global, relativa al llamado Plan Familias. Delgado detalló la propuesta anunciada el sábado en la convención del Partido Nacional y explicó que el plan consiste en brindarles a los jóvenes que terminen quinto año de secundaria una cifra cercana a los 80.000 pesos. A su vez, a los que terminen sexto año se les pagaría alrededor de 160.000 pesos. En total, esto implicaría aproximadamente 6.000 dólares por estudiante y una inversión anual de 32 millones de dólares.

Por otra parte, el presidenciable planteó una segunda propuesta, vinculada a profundizar la educación extendida en los dos quintiles más pobres. Según explicó Delgado, la búsqueda está en “universalizar el acceso a las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido” dando “prioridad” a esta población. Según agregó Iturralde, la propuesta plantea un gasto anual de funcionamiento de 50 millones de dólares y, a su vez, una inversión, “por única vez, en infraestructura educativa” del orden de los 150 millones de dólares a lo largo del quinquenio.

Incentivo para bachillerato

Iturralde se detuvo en que la Transformación Educativa “agarra al final de su trayectoria educativa” a aquellos jóvenes que actualmente tienen 15, 16 y 17 años, y, por ende, hay que implementar medidas. “No podemos darnos el lujo como sociedad de decirles ‘a vos no te toca’”, agregó. Si bien ya hay propuestas vinculadas a becas, el coordinador de programa remarcó que es necesario ir a “otro nivel de masividad”.

“Los primeros indicadores de evaluación que tenemos de esas becas son muy alentadores. La beca de Inefop Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para bachilleres nos habla de que el 93% de los jóvenes que están recibiendo un apoyo económico no abandonan, siguen su trayectoria educativa”, planteó Iturralde. A su vez, argumentó que la situación en esta parte de la trayectoria es notoriamente más crítica, dado que dentro de los dos quintiles más pobres el 75% logra terminar la educación media básica. “Creo que a un joven de ese contexto que logra terminar la educación media superior tenemos que darle una carta de crédito”, comentó.

En la misma línea, Baroni apuntó a que entre 18 y 20 años se encuentra “la población más crítica” y es la edad a la que se “empieza a desarrollar un proyecto de vida” y a ver la “perspectiva futura”, por eso es necesario “brindar la parte económica” para que se pueda “seguir avanzando”. “En cuatro años de gobierno hemos aumentado en 9% la cantidad de jóvenes que terminan la enseñanza media, tanto en Secundaria como en UTU, llegando al 52%”, recordó el director de Educación. A su vez, agregó que en los 15 años anteriores se aumentó el egreso un 11%, algo que significa “menos de un 1%” de crecimiento por año.

Siguiendo con el razonamiento, el ministro Da Silveira hizo foco en el “sentido de urgencia”. “En los últimos 20 años subimos 20 puntos la tasa de egreso de la educación media”, detalló. Y resaltó que, con ese promedio, “vamos a tomarnos 20 años para llegar a una tasa de egreso del 72%, algo con lo que “estaríamos mejor”, pero tampoco “estaría bien”.

El jefe de cartera comentó que en Chile más de 80% de las personas de 20 años egresaron de la educación media, y contrastó ese dato con la situación en Uruguay, que a esta velocidad le costaría 30 años igualar al país vecino. “Estas cifras muestran que no estamos dando buenas respuestas a este problema, estamos yendo demasiado despacio y como sociedad no podemos permitirnos avanzar a la misma velocidad ni parecida a la que hemos venido avanzando en estos 20 años, tenemos que hacer cosas nuevas que cambien radicalmente la situación”, concluyó Da Silveira.

Gonzalo Baroni, Agustín Iturralde, Pablo da Silveira, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, María Fernanda Auersperg.

Profundización de la educación extendida

“En las recorridas que realizan nuestros dirigentes se constata claramente el reclamo muy popular de algunos sectores –de las ciudades, sobre todo–, de la importancia para las familias, sobre todo para las mujeres, de contar con muchas más ofertas de tiempo completo y de tiempo extendido”, comentó Iturralde. Baroni, por su parte, detalló que se buscará “un buen balance” no solamente en relación con los tiempos de construcción de la infraestructura, sino también en relación con “llamado a cargos”, algo que también será necesario.

“Uruguay tiene una carencia –como sucede en la región y en el mundo– de docentes, y en muchos casos hay subutilización de docentes [tienen baja carga horaria]”, detalló el director de Educación. En este sentido, explicó que se va a “promover” que se tomen más horas y también se buscará una “mayor inserción de los docentes”.

Agregó que, hoy por hoy, no se puede hablar de la “proporción exacta” de instituciones de tiempo completo y de tiempo extendido sobre las que se va a trabajar, y eso es un tema que aún se encuentra en “proceso de elaboración”. “A nivel escolar necesitaríamos aproximadamente unas 100 escuelas más”, estimó, de todas formas, el jerarca. A su vez, detalló que en Primaria, entre tiempo completo y tiempo extendido, hay en este momento 55.000 niños comprendidos y se pretende cubrir a entre 60.000 y 65.000 más.