La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, dijo que la Policía “está bastante debilitada”. Sostuvo que este gobierno ha dejado la institución con “más problemas”, por ejemplo, “con una gran cantidad de problemas de salud mental” y menor profesionalismo, además de las dificultades en el procesamiento de datos de delitos por parte del Ministerio del Interior (MI).

En una entrevista con el programa Arriba gente, de Canal 10, la dirigente frenteamplista consideró que en las comisarías “hay poco personal” y “es muy difícil llegar y hacer una denuncia”. Por eso, ese es uno de los puntos en los que propone trabajar el FA a través de la reincorporación de las becas para estudiantes universitarios para la atención administrativa en comisarías barriales, que se discontinuaron en esta administración.

Además, señaló que se plantea el regreso del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para “tener presencia y profesionalización, y una cosa sistémica” para aportar a una “campaña de recuperación territorial y poner a disposición de eso toda la batería de herramientas posibles”.

Consultada sobre las cifras que ha presentado el MI y que muestran un descenso de los delitos, Cosse dijo que, desde su punto de vista, “el criterio de verdad es la realidad”. En esa línea dijo que, por un lado, está “lo que todos nosotros percibimos en los distintos barrios, la realidad que conocemos”, y por otro lado, el hecho de que “hay que trabajar mucho sobre la estructura de datos de seguridad”.

La ingeniera se refirió a un estudio del sociólogo Emiliano Rogido que “analiza la fragilidad y la inconsistencia de repositorios de datos del Ministerio del Interior” y apuntó que lo que ocurre es que se generan distintas bases de datos que después no permiten hacer un seguimiento y análisis correcto.

“Hay un problema de manejo de información; no estoy hablando de mala fe, sino de un problema técnico. Ese problema es solucionable; lo que tenemos que poner es una consolidación, tener un criterio único para todas las cosas y criterios de seguridad”, sostuvo.

Cosse dijo que, una vez que se haga esa consolidación de información, los datos que actualmente tenemos “van a ser peores”. De todas formas, comentó que “siempre es mejor el dato correcto y transparente que la ausencia de información”, porque “cuando hay ausencia de información a veces nos podemos imaginar incluso escenarios peores”.

“Cuando tengo datos que están manejados con un criterio único, las denuncias levantadas con el mismo criterio, cuando tengo campos bien definidos de lo que hay que poner, tengo mejor información y entonces la Policía puede trabajar sobre la base de buena evidencia y se puede hacer inteligencia sobre la base de buenos datos”, apuntó.

Cosse sobre Lacalle Pou: “Está metiéndose en una campaña electoral y eso es inconstitucional”

La candidata a vice también se refirió a las críticas del presidente Luis Lacalle Pou al FA sobre el tema de la seguridad social y consideró que el mandatario tiene derecho a “defender una ley que él creó, pero se está moviendo por la cornisa”.

“Tiene derecho de defender una ley que promovió y que es mala –hay unanimidad en el Frente Amplio respecto a eso–, pero cuando él nos reclama a los precandidatos en una campaña electoral que nos definamos de una manera, está por la cornisa. Está metiéndose en una campaña electoral y eso es inconstitucional”, manifestó.

Cosse a Ripoll: “¿Por qué no se preocupan por saber si los blancos están contentos con la fórmula del Partido Nacional?”

Cosse también respondió a las declaraciones de la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, sobre la existencia de una “doble fórmula” en el FA: una integrada por Yamandú Orsi y Cosse, y otra por el senador Alejandro Sánchez y la periodista Blanca Rodríguez. Al respecto, dijo: “¿El Partido Nacional está preocupado por la fórmula del Frente Amplio? ¿Por qué no se preocupan por saber si los blancos están contentos con la fórmula del Partido Nacional?”. “Yo no me preocupo por la campaña del Partido Nacional ni del Partido Colorado”, agregó.

A su vez, sostuvo que “donde haya un par de personas frenteamplistas, va a haber una fórmula, porque la fórmula de la victoria del Frente Amplio son los frenteamplistas, son los militantes”. “Vamos a encontrar un montón de fórmulas –en los sectores, en la calle, en los comités–, porque la fórmula de la victoria es la gente”, expresó.