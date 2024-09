Terminó agosto y también el plazo para que los partidos políticos aprobasen formalmente a sus candidatos a la vicepresidencia de la República. Este sábado, a último momento, con un éxito y un fracaso, quedaron confirmadas las 11 fórmulas presidenciales que competirán en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre. Se trata de la misma cantidad de partidos que se presentaron en las elecciones de 2019, pero con cuatro novedades.

Una de ellas es la participación del partido Por los Cambios Necesarios, que a principios de este año formó un grupo de escindidos del movimiento Un Solo Uruguay. La novel agrupación, que obtuvo 731 votos en las elecciones internas, tuvo que realizar tres veces la convención nacional para alcanzar la mayoría simple de 251 convencionales y así aprobar, este sábado, en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, la candidatura a la vicepresidencia de Virginia Vaz. La normativa vigente exige que el órgano deliberativo nacional, cuya integración se define en las internas, apruebe la candidatura “en votación nominal y pública”, lo cual implica, entre otras cosas, el traslado de personas desde distintos departamentos.

“No hay dos sin tres”, dijo a la diaria el candidato de Por los Cambios Necesarios, Guillermo Franchi. Afirmó que la aprobación de la fórmula en el último día del plazo responde a “un empecinamiento” que tiene el partido en “pelear contra el centralismo de este país”, porque “no puede ser que las cosas se puedan hacer sólo en Montevideo”. “Ayer, por tercera vez [en Durazno], había gente de Tomás Gomensoro, Bella Unión, Chuy, Cerro Largo, Soriano, Colonia y Rivera”, señaló.

Según Franchi, la norma es de “otra época” y actualmente opera como “una limitante a la democracia”. “Más allá de que las reglas de juego hay que cumplirlas y todos [los partidos] pasamos por lo mismo, creo que limita bastante las posibilidades de crecimiento de nuevas opciones políticas, sobre todo si, como nosotros, lo queremos hacer en un formato donde los 19 departamentos tengan la misma representación dentro del seno del partido”, expresó.

Asimismo, Franchi dijo que “no hay forma de tener una comunicación fluida” con la Corte Electoral, que “impone un cronograma y después no te contesta los mails”. Con todo, afirmó que Por los Cambios Necesarios es “el primer partido político que se funda en el interior del país”, y aseguró que la de este sábado fue “la primera convención que se hace en el interior del país”.

Esto último fue objetado por Martín Pérez Banchero, candidato de Avanzar Republicano, otro partido debutante en este ciclo electoral. En diálogo con la diaria, Pérez Banchero, quien en su momento denunció irregularidades en el Ministerio de Turismo encabezado por el colorado Germán Cardoso, señaló que la convención de Avanzar Republicano se llevó adelante el pasado 17 de agosto en Colonia, donde el partido concentró 49% de los 577 votos que obtuvo en las internas. El compañero de fórmula de Pérez Banchero será Daniel Isi.

Los otros dos partidos que se presentarán por primera vez en las elecciones de octubre son Identidad Soberana y el Partido Constitucional Ambientalista. El primero, que ya aprobó su fórmula, integrada por Gustavo Salle y Marita Canoniero, resultó posicionado en las internas como la quinta fuerza política más votada del país, con 4.739 votos. El segundo, que obtuvo 1.213 votos, también ya aprobó su fórmula, compuesta por el diputado Eduardo Lust y Luján Criado. Lust dijo a la diaria que el partido ya está “trabajando en el tema de las listas y la campaña”.

El Partido Verde Animalista no llegó a octubre

No hay ninguna candidata a la presidencia de la República. La única mujer que había surgido como candidata en las internas era Rita Rodríguez, quien se impuso en la interna del Partido Verde Animalista (PVA) ante Raúl Viñas, en lo que fue el triunfo del sector animalista sobre el sector ambientalista del partido. Sin embargo, este sábado, por segunda vez, el PVA realizó su convención en el Club Armenio y nuevamente no consiguió el cuórum suficiente para aprobar la fórmula.

Rodríguez dijo a la diaria que faltaron exactamente 20 personas para alcanzar el mínimo de 251 convencionales. “No hay más opciones; en este caso no estaríamos compitiendo en las elecciones de octubre, pero el partido sí queda habilitado para competir en las departamentales en los departamentos en los que nos presentamos”, señaló.

La hasta hace poco candidata del PVA, que obtuvo 1.402 votos en las internas, dijo que en la normativa vigente existe una “desactualización en torno a las necesidades actuales” y sostuvo que “el hecho de que tengan que trasladarse 500 personas desde diferentes puntos del país un mismo día a un mismo lugar para votar a mano alzada es un requisito muy difícil de superar”, ya que supone “una inversión de tiempo, logística y mucho dinero”. Consideró que la aprobación de la fórmula podría hacerse “en forma virtual”, por ejemplo.

De todos modos, Rodríguez reconoció que “la convención dejó claro que el PVA todavía no tiene una estructura como partido para superar el requisito de la convención”. “Nosotros estamos convencidos de que esto también fue una prueba, a ensayo y error. 90% de nuestro partido son personas que nunca pisaron la política; a partir de ahora hay que identificar los errores, superarlos y seguir avanzando”, expresó.

Viñas, por su parte, dijo a la diaria que el requisito de la convención “es muy bueno” porque un partido “tiene que tener por lo menos una presencia real”. “En las redes podés juntar 2.000 o 3.000 en un ratito, pero tiene que haber una presencia real”, afirmó. No obstante, también señaló que “es difícil” conseguir el cuórum cuando “tenés un convencional que vive en Salto o en Paysandú y no tiene para el pasaje”.

Tampoco participará en las elecciones de octubre el partido Basta Ya, encabezado por Jorge Bonica, que directamente no realizó la convención. Por otra parte, la coalición de gobierno confirmó días atrás que sólo utilizará el lema de la Coalición Republicana en las elecciones departamentales de mayo de 2025, con el propósito de acumular votos contra el Frente Amplio en Montevideo, Canelones y Salto.

Consultado por la diaria, José Korzeniak, uno de los ministros de la Corte Electoral, dijo no recordar casos de partidos que no hayan podido realizar la convención después de haber superado la etapa de las internas, como les pasó este año al PVA y Basta Ya. “Normalmente lo que ocurre es que no llegan a los 500 votos y ya no hacen la convención, pero que hayan llegado a los 500 votos en la interna y que después no hagan la convención, yo creo que es la primera vez”, señaló.

El candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, que debió realizar dos veces la convención para aprobar la candidatura de su compañero de fórmula, dijo a la diaria que el nivel de control que tuvo este año la Corte Electoral “fue más o menos el mismo que la vez pasada”. “Lo que pasa es que es muy pesado el trámite, es bravo”, afirmó.