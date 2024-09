El sindicalista histórico de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida Richard Read se integrará a la lista 609 del Frente Amplio (FA), según informó Subrayado y confirmó el dirigente a la diaria. Read aseguró que esta decisión “tiene poco tiempo” y que aceptó la invitación, pero “desde un lugar abajo, como se dice normalmente: de los últimos y en negrita”; es decir, un lugar simbólico.

Read será el primer suplente de Patricia Ayala, exintendenta de Artigas y exsenadora entre 2015 y 2020. En la misma línea de suplentes después de Read están la exdiputada Susana Andrade y Leonel Briozzo, exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública. A esa lista se incorporó la periodista Blanca Rodríguez dos semanas atrás, y será la titular de la segunda banca.

El sindicalista afirmó que no tiene interés en ocupar ningún cargo y que “hace mucho tiempo” plantea que no tiene “perfil para parlamentario”. “Lo pude ser, dos veces como senador, dos veces como diputado, y no acepté, no es para mí”, indicó. “Me siento cómodo y me identifico con esa corriente de ideas independientes, uruguayas, esa izquierda nacionalista, profunda, desde el tiempo de los anarcos”, expresó.

A principios del año pasado, Read manejó públicamente que estaba pensando en conformar un espacio político propio, “como partido político o agrupación política”, pero esto finalmente no se concretó.

Read apuntó que la relación que tiene con el candidato a la presidencia por el FA, Yamandú Orsi, “es de muchísimos años”, y que fue de “los primeros” en mencionar la candidatura de Orsi “como algo importante”.

El sindicalista subrayó que la 609 “es una lista más dentro de las listas que tiene el FA” y que “representa ese abanico de ideas que lo hace fuerte, lo fortalece y lo hace democrático”.

Consultado sobre qué lugar piensa ocupar en caso de que gane el FA en octubre, Read respondió que será “un uruguayo que va a disfrutar y va a tratar de ayudar, colaborar, pensar, opinar y criticar, porque eso ha sido la historia”. “No concibo una izquierda que no sea crítica y autocrítica, esa va a ser mi contribución”, aseguró.