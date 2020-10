MYSU no tiene un texto alternativo para aportar al cambio del artículo 224. Su sugerencia es que el Senado no le dé la sanción final que necesita para ser ley. “Lo que recomendamos es que, en caso de agudización de la pandemia, se mantenga un vínculo permanente con el Ejecutivo para aportar la normativa que pueda resolver por otras vías, que no sea la modificación del Código Penal”. Para la organización, se deben promover acciones que “den seguridad a toda la población, promoviendo conciencia y no encarcelamientos”.