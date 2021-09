La reivindicación de más derechos, el duro panorama que dejó la crisis y el recordatorio de lo que falta. La celebración de las conquistas ya alcanzadas. La visibilización de las múltiples identidades que comprende el abanico de disidencias sexuales y de género. Las pancartas con reclamos y las banderas con orgullo. Los colores brillantes, el glitter, la música y el baile. En definitiva, la más amplia diversidad que este viernes se unirá en el festejo y la lucha, en una nueva Marcha por la Diversidad en Montevideo. La convocatoria es a concentrarse a partir de las 19.00 en Avenida Libertador y Paysandú para marchar hasta la Plaza 1.° de Mayo, este año bajo la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente”.

La Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que aglutina a una veintena de organizaciones sociales, invita en las redes sociales a “tomar las calles con baile y alegría”, para “seguir luchando por los derechos obtenidos y los que aún nos faltan”. En esta edición, por segundo año consecutivo y debido a la situación sanitaria, no habrá espectáculo musical al cierre de la marcha, para evitar aglomeraciones. Sin embargo, se colocarán “chatas” en distintos puntos del recorrido, donde habrá DJ tocando música “para celebrar que estamos los movimientos sociales juntos tomando las calles”, adelantó a la diaria Paula Moreno, una de las voceras de la Coordinadora. Una vez que la marcha llegue a destino, representantes de las organizaciones leerán una proclama.

Moreno dijo que la consigna de este año “es clarísima”: “Sentimos que históricamente hay un Estado ausente para esta población”. La activista recordó que todos los años las organizaciones salen “a tomar las calles de forma pacífica y con alegría”, pero no hay que olvidarse que la Marcha por la Diversidad “es una marcha de reivindicación de derechos”. En ese sentido, aseguró que se movilizan “para celebrar las conquistas que como movimientos sociales hemos tenido, pero también para exigir que se cumplan las políticas públicas que se lucharon y se ganaron desde los movimientos sociales para poder mejorar la calidad de vida de poblaciones vulneradas y que hoy no se cumplen”. “Cuando decimos que hay un Estado ausente, decimos, por ejemplo, que las leyes y las políticas públicas que tenemos en Uruguay sobre población LGBTI no son implementadas como deberían. Hablamos de la violencia, la discriminación y la exclusión que se sufre”, reclamó.

Una de esas leyes que no se cumplen de manera cabal, dijo Moreno, es la Ley Integral para Personas Trans, aprobada a fines de 2018. La activista dijo que, en tres años, “lo único que se logró fue que algunas compañeras trans cobraran la pensión reparatoria, pero nada más”. Y siguió: “No se ha trabajado en el acceso a los llamados laborales, [no se cumplen los cupos](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/7/en-2020-el-estado-volvio-a-incumplir-con-las-cuotas-de-ingresos-para-personas-con-discapacidad-afrodescendientes-y-trans/] para personas trans, personas afro y personas con discapacidad, entonces son todas cosas que salimos a denunciar y a pedir que se cumplan”. Todo esto, agregó, “en momentos complejos para la población LGBTI, y para todas las personas en general, por la pandemia, con una propuesta de recortes del Estado, un recorte del Ministerio de Desarrollo Social y un montón de políticas sociales que promovían el apoyo a las poblaciones más vulneradas que no tenemos y no se cumplen”. En esa línea, recordó que no son “sólo gays, lesbianas y trans; también somos estudiantes, trabajadoras y trabajadores”.

Moreno aclaró que los reclamos son hacia el Estado y no hacia el gobierno actual en particular, porque “con otros gobiernos hemos avanzado muy poco también”, aunque reconoció que “cuando hay un gobierno que tiene una agenda de recortes y provida, entre otro montón de cosas que promueve, es mucho más fuerte”. En todo caso, agregó: “Exigimos que se cumplan las políticas públicas que apoyan a la población LGBTI y que nuestros derechos sean respetados, no importa el gobierno que esté”.

Este año, la movilización es convocada por 18 organizaciones: Asociación de Trabajadores y Asistentes Sociales del Uruguay, Asociación Trans del Uruguay, Celebro la Diversidad, Colectivo Boniato, Colectivo Diverso Las Piedras, Colectivo Multimostrx, Colectivo Trans del Uruguay, Coordinadora Diversidad Maldonado, Encuentro de Feministas Diversas, Hermandad Proderechos, Maestras Feministas, No Binaries Uruguay, Ovejas Flores Diversidad, Ovejas Negras, PIT-CNT, Red LGBTTIQ+ San José, Trans Boys Uruguay, y Unión Trans y Disidente de Maldonado.

Datos útiles La marcha en Montevideo es este viernes 24 a partir de las 19.00.

El recorrido es desde Avenida Libertador y Paysandú hasta la Plaza 1º de Mayo.

Se exhorta a llevar tapabocas y a mantener la distancia física.

El espacio contará con la presencia de dos ambulancias.

En memoria de Gloria

La marcha de este año llevará el nombre de Gloria Álvez, referente histórica de la lucha por los derechos de las personas trans en Uruguay, que falleció en mayo, a los 78 años, por la covid-19. “Se decidió llamarla así para recordar y homenajear a Gloria, una compañera activista trans que militó en épocas de dictadura, sufrió la violencia institucional histórica por parte de la Policía, la represión, la discriminación y que ha luchado mucho por las compañeras trans, se ha puesto la bandera arriba para apoyar, acompañar y asesorar a otras”, recordó Moreno.

La decisión de homenajear a Álvez fue unánime apenas se presentó la propuesta, contó Collette Spinetti, presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), a la diaria. “Fue unánime porque Gloria fue una luchadora incansable y hasta el último momento estaba en todos los eventos, en todos los lugares de incidencia, en todas las marchas, en todas las cosas. Es una mujer que toda su vida estuvo peleando y luchando por los derechos de las personas trans y visibilizando nuestras luchas, y en la Coordinadora nos pareció que había que reconocerla”, señaló. Spinetti destacó la figura de Álvez como “un ícono” y recordó que fue “una de las trans más viejas de América Latina y el Caribe”. “El promedio de vida de las personas trans es de 40 años y Gloria murió a sus 78, si habrá que rendirle homenaje”, enfatizó.

En línea con lo manifestado por Moreno, la titular de CTU dijo que este año las personas trans marchan por el derecho a “tener vivienda, salud, educación y acceso al trabajo real” y porque siguen siendo “las más vulneradas de una población vulnerada”. “Primero que nada, marchamos porque no se está cumpliendo con la Ley Integral para Personas Trans”, especialmente en materia de salud —“un ámbito en el que están maltratando y discriminando a las personas trans y hay faltantes de medicación— y de educación.

Otro de los reclamos tiene que ver con los coletazos de la crisis económica que dejó la pandemia y que afectó particularmente a las personas trans, quienes antes de la emergencia sanitaria ya tenían muchos de sus derechos vulnerados. En ese sentido, la activista dijo que hay personas trans que “están cada vez en peor situación de pobreza” y afirmó que el Estado “no está atendiendo la urgencia alimenticia” que atraviesa esta población. El colectivo trans también marcha “porque las compañeras trans están cada vez con mayor ingreso al sistema carcelario, producto de la cooptación que el narcotráfico hace de las personas trans para el narcomenudeo y después las deja solas”.

Además, se manifiestan contra la violencia transfemicida y para pedir justicia por los asesinatos de seis mujeres trans entre 2011 y 2012: Casandra, Gabriela, Kiara, “La Brasilera”, “La Pochito” y Pamela. Estos crímenes, que continúan impunes, volvieron a estar en la agenda pública este mes porque se supo que Nicolás Gonella, procesado con prisión por la causa del Comando Barneix, se atribuyó cinco de esos transfemicidios en uno de sus blogs. Esto derivó en que la jueza en lo penal de 23.° turno Isaura Tórtora definiera la semana pasada desarchivar la causa que investiga los asesinatos. “Marchamos porque hay mujeres trans que fueron asesinadas hace diez años y eso todavía no está resuelto”, cuestionó Spinetti.

Piques para marchar

Durante toda la semana, la Coordinadora de la Marcha publicó en las redes sociales algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de participar. Así, las organizaciones llamaron a “ser responsables con los cuidados que requiere este contexto de pandemia” y exhortaron a usar tapabocas y mantener la distancia física durante la manifestación. “La marcha la hacemos entre todes, cuidate y cuidá a les otres”, aseguraron.

Unas horas después, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado con sus propias recomendaciones para la marcha en Montevideo. Además de recomendar el uso tapabocas y la distancia física, la cartera sugirió que asistan personas que tengan completo el esquema de vacunación contra la covid-19 (que hayan recibido al menos las dos dosis y hayan transcurrido 15 días desde entonces) y que eviten concurrir las personas inmunodeprimidas. También recomendaron evitar las aglomeraciones y “no compartir mate, bebidas ni comida”.

En paralelo a las recomendaciones sanitarias, la Coordinadora también difundió “piques de autocuidado” para un “espacio libre de violencia”. “La marcha es un espacio de libertad, por ello debemos respetarnos y cuidarnos. No es no. Al odio ni cabida. Espacio transfeminista y antirracista”, dice la publicación. Al mismo tiempo, los colectivos convocantes sugieren llevar “sólo lo necesario” —“agua, pancarta, cédula de identidad, dinero en efectivo, contactos de emergencia y celular cargado”—, evitar “mochilas grandes y bolsas de mano” y “avisar a alguien que no esté en la marcha que vas a asistir”.

Por otra parte, piden que no se tiren residuos en la calle y recuerdan que la marcha contará con cobertura médica. “Si vas a tomar o consumir, que sea con responsabilidad. Tomá agua, hacelo acompañade y no mezcles”, señalaron en las redes.

La previa de la marcha Desde el jueves, se instaló en la Plaza Libertad la clásica “Previa de la marcha”, con stands de artesanas y artesanos. Quienes se acerquen, podrán encontrar además los puestos de algunos colectivos que integran la Coordinadora, en los que se puede encontrar información sobre el trabajo que realizan durante todo el año y otros materiales de interés. Este viernes, la feria va a estar instalada desde las 10.00 hasta las 16.30.

